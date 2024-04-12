На столичной станции метро Площа українських героїв установили первый комплект букв
На столичной станции метрополитена "Площа українських героїв" установили первый комплект букв. Ранее эта станция была переименована.
Об этом сообщила КГГА.
Переименование станции метро Площадь Украинских Героев
"На переименованной станции метро "Площа українських героїв" смонтировали первый комплект букв", — говорится в сообщении.
Так, на путевой стене установили один комплект названия станции из четырех необходимых.
Поскольку одна надпись имеет 26 символов и требует времени для монтажа, работы могут проходить только ночью. В это время отсутствует движение поездов и напряжение на контактной рельсе.
"В общей сложности при переименовании этой станции изготовили 104 символа. Вес одной буквы — около 3 кг", — отметили в КГГА.
Как известно, название станции "Площадь Украинских Героев" является самой длинной в столичном метрополитене.
Автором букв является шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль, который по собственной инициативе начал работу над созданием надписей в прошлом году.
Напомним, глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил о выделении почти 400 млн грн на ремонт тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская".
Также мы писали, что столичные власти решили не сносить Арку Свободы украинского народа. Управление КГГА объяснило, что она является памяткой истории местного значения, а закон запрещает ее сносить, изменять или переносить.
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