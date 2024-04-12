На столичной станции метро Площа українських героїв установили первый комплект букв

Установка букв. Фото: КГГА

На столичной станции метрополитена "Площа українських героїв" установили первый комплект букв. Ранее эта станция была переименована.

Об этом сообщила КГГА.

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Переименование станции метро Площадь Украинских Героев

"На переименованной станции метро "Площа українських героїв" смонтировали первый комплект букв", — говорится в сообщении.

Буквы названия станции. Фото: КГГА

Так, на путевой стене установили один комплект названия станции из четырех необходимых.

Установка названия станции. Фото: КГГА

Поскольку одна надпись имеет 26 символов и требует времени для монтажа, работы могут проходить только ночью. В это время отсутствует движение поездов и напряжение на контактной рельсе.

Установка названия станции. Фото: КГГА

"В общей сложности при переименовании этой станции изготовили 104 символа. Вес одной буквы — около 3 кг", — отметили в КГГА.

Установка названия станции. Фото: КГГА

Как известно, название станции "Площадь Украинских Героев" является самой длинной в столичном метрополитене.

Буква названия станции. Фото: КГГА

Автором букв является шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль, который по собственной инициативе начал работу над созданием надписей в прошлом году.

Скриншот поста КГГА

Напомним, глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил о выделении почти 400 млн грн на ремонт тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская".

Также мы писали, что столичные власти решили не сносить Арку Свободы украинского народа. Управление КГГА объяснило, что она является памяткой истории местного значения, а закон запрещает ее сносить, изменять или переносить.