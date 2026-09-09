У селі Мила на Київщині досі знаходять гранати й патрони після атаки РФ

Наслідки атаки РФ на село Мила Київської області. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Жителі села Мила, що в Бучанському районі Київщини, розповіли, що після російського удару по підприємству 28 серпня на території досі залишаються боєприпаси. Їх залишається так багато, що люди фізично не встигають усе забирати.

Про це журналістка Новини.LIVE Діана Шликова дізналася під час спілкування з місцевими.

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Що відбувається у селі після масштабної детонації

"Ви б побачили, що там робиться. Ми зараз на моїй ділянці, там цілий шар патронів. Вони нікого не цікавлять, так і лежать", — розповідає чоловік.

За його словами, частину патронів місцеві збирали у підсумки, оскільки їх дуже багато. Але на території залишається чимало гранат та інших боєприпасів.

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На запитання, чи продовжують місцеві забирати знайдені боєприпаси, житель села Мила відповів:

"У нас просто немає сил стільки всього забрати".

Що відомо про наслідки атаки

Нагадаємо, російська атака сталася ввечері 28 серпня. Як повідомляли Новини.LIVE, близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Мила Бучанського району впав безпілотник. Після удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а згодом почалася детонація. Вогонь поширився на приватні будинки.

Внаслідок трагедії, за офіційною інформацією, загинули 38 людей. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки у селі.

Новини.LIVE інформували, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у селі Мила було пошкоджено близько 300 об'єктів. Серед пошкоджених об’єктів — понад 200 приватних осель та 14 багатоквартирних будинків. Деякі житлові будівлі мають часткові або незначні руйнування, тоді як інші були повністю знищені.

Фахівці радили жителям постраждалих територій зняти верхній шар ґрунту, оскільки в землі можуть залишатися небезпечні уламки та боєприпаси. Самостійне прибирання таких ділянок може становити ризик для людей.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин трагедії. Раніше також повідомлялося про перевірку законності зберігання вибухонебезпечних матеріалів на території підприємства.

Останні новини Київщини

Новини.LIVE повідомляли, що на Київщині змінять систему ліквідації наслідків російських атак. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що в громадах області запровадять чіткі алгоритми дій, а до роботи планують активніше залучати волонтерів і громадські організації. Причиною назвали нестачу людей і ресурсів під час ліквідації наслідків ударів.

Новини.LIVE також писали, що у Борисполі внаслідок російської атаки 8 серпня постраждала дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове поранення ока, її госпіталізували. За словами очільника КОВА Тимура Ткаченка, дівчинка була при свідомості.