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НАБУ объявила Комарницкого в розыск

10 февраля 2025 14:43
Евгения Брюховецкая - редактор
Экс-депутата Киевсовета Комарницкого объявили в розыск
Денис Комарницкий. Фото: открытые источники
Евгения Брюховецкая - редактор

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Его подозревают в управлении преступной организацией с целью завладения землей в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что Комарницкого и еще девять участников преступной организации разоблачили 6 февраля.

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Скриншот поста НАБУ

Напомним, директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Новини.LIVE сообщил, что Комарницкий, вероятно, до сих пор находится в Украине.

Ранее мы писали, что НАБУ разоблачило организацию, которая завладела землей в Киеве и передавала участки под застройку.

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