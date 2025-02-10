Экс-депутата Киевсовета Комарницкого объявили в розыск

Денис Комарницкий. Фото: открытые источники

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Его подозревают в управлении преступной организацией с целью завладения землей в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 10 февраля.

Читайте также:

Розыск Комарницкого

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что Комарницкого и еще девять участников преступной организации разоблачили 6 февраля.

Скриншот поста НАБУ

Напомним, директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Новини.LIVE сообщил, что Комарницкий, вероятно, до сих пор находится в Украине.

Ранее мы писали, что НАБУ разоблачило организацию, которая завладела землей в Киеве и передавала участки под застройку.