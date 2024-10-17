В Києві зафіксували проліт супутників Маска

Супутники Ілона Маска над Києвом. Фото: скриншот

У небі над Києвом було зафіксовано літаючі об'єкти, що рухалися в ланцюжку у п'ятницю, 17 жовтня. Як виявилось, це супутники, запущені компанією Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Місцеві жителі виклали відео та фотографії у соціальних мережах, на яких чітко видно, як супутники рухаються небом.

Starlink — це глобальна супутникова мережа, що розроблена SpaceX для забезпечення високошвидкісного інтернет-з'єднання в найвіддаленіших куточках планети. На сьогодні в космосі вже перебувають тисячі супутників, які забезпечують доступ до інтернету в багатьох країнах.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч проти 17 жовтня знову атакувала Київ ударними дронами типу Shahed. Всі ворожі безпілотники були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування.

Також ми писали, що столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік.