Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Над Києвом пролетіли супутники Ілона Маска arrow

Над Києвом пролетіли супутники Ілона Маска

17 жовтня 2024 22:05
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Києві зафіксували проліт супутників Маска
Супутники Ілона Маска над Києвом. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У небі над Києвом було зафіксовано літаючі об'єкти, що рухалися в ланцюжку у п'ятницю, 17 жовтня. Як виявилось, це супутники, запущені компанією Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Супутники SpaceX над Києвом

Місцеві жителі виклали відео та фотографії у соціальних мережах, на яких чітко видно, як супутники рухаються небом.

Starlink — це глобальна супутникова мережа, що розроблена SpaceX для забезпечення високошвидкісного інтернет-з'єднання в найвіддаленіших куточках планети. На сьогодні в космосі вже перебувають тисячі супутників, які забезпечують доступ до інтернету в багатьох країнах.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч проти 17 жовтня знову атакувала Київ ударними дронами типу Shahed. Всі ворожі безпілотники були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування.

Також ми писали, що столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік. 

Україна Київ Ілон Маск SpaceX Starlink

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

22:35 У Київській області лунають вибухи — працюють сили ППО

22:33 Напав на представника ТЦК і вдарив його — як суд покарав чоловіка

22:30 На Одещині батько двох маленьких дітей ухилився від мобілізації — що вирішив суд

22:05 Над Києвом пролетіли супутники Ілона Маска

21:58 Сирський показав вправну роботу українських бійців по ворожій техніці — відео

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

21:47 Що у жодному разі не можна робити, якщо вас зупинили ТЦК — поради юриста

21:27 У Львові військовий самовільно покинув частину — що вирішив суд

21:16 Синоптики попередили, в які регіони завтра прийдуть заморозки

21:11 У Брюсселі Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ та вручив нагороди

21:03 Кому в жовтні можуть скасувати відстрочку

Термінова новина

22:35 У Київській області лунають вибухи — працюють сили ППО

22:33 Напав на представника ТЦК і вдарив його — як суд покарав чоловіка

22:30 На Одещині батько двох маленьких дітей ухилився від мобілізації — що вирішив суд

22:05 Над Києвом пролетіли супутники Ілона Маска

21:58 Сирський показав вправну роботу українських бійців по ворожій техніці — відео

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

21:47 Що у жодному разі не можна робити, якщо вас зупинили ТЦК — поради юриста

21:27 У Львові військовий самовільно покинув частину — що вирішив суд

21:16 Синоптики попередили, в які регіони завтра прийдуть заморозки

21:11 У Брюсселі Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ та вручив нагороди

21:03 Кому в жовтні можуть скасувати відстрочку

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують