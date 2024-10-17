В Киеве зафиксировали пролет спутников Маска

Спутники Илона Маска над Киевом. Фото: скриншот

В небе над Киевом были зафиксированы летающие объекты, двигавшиеся в цепочке в пятницу, 17 октября. Как выяснилось, это спутники, запущенные компанией Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Местные жители выложили видео и фотографии в социальных сетях, на которых ясно видно, как спутники движутся по небу.

Starlink — это глобальная спутниковая сеть, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростного интернет-соединения в самых отдаленных уголках планеты. На сегодняшний день в космосе уже находятся тысячи спутников, обеспечивающих доступ в интернет во многих странах.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 17 октября снова атаковала Киев ударными дронами типа Shahed. Все вражеские беспилотники были обнаружены и сбиты, однако из-за падения обломков есть разрушение.

Также мы писали, что столичные правоохранители установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве. Мужчину подозревают в том, что он насмерть сбил 73-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.