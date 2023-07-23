Наиболее расточительные дорожные работы Киева — оценка эксперта

Ремонт Дегтяровского путепровода. Фото: Новини.LIVE

В этом году в Киеве на ремонт дорог власти выделили 2,5 миллиарда гривен. Некоторые из проектов вызывают у экспертов множество вопросов о целесообразности.

Какие из столичных проектов транспортной инфраструктуры являются наиболее расточительными Новини.LIVE узнали у транспортного аналитика Александра Гречко.

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Строительство, которое вызывает наибольшее возмущение среди экспертов, — это новая развязка на Оболони.

Эта развязка строится по старым решениям 70-х годов. Она не эффективна для города, больше подходит для междугородных дорог. Еще и стоит это удовольствие 2 миллиарда гривен.

Далее — реконструкция Дегтяровского путепровода за примерно 1 миллиард гривен.

"Там вызывает вопрос этот проект, потому что они верхнюю часть путепровода расширяют еще больше при том, что он и так не был загружен с верхней части", — объясняет Александр Гречко.

Также расточительным решением эксперт называет Шулявский мост. По подсчетам транспортных моделировщиков, он экономит горожанам всего-навсего 40 секунд в пути.

А строительство этого моста обошлось Киеву в 2 миллиарда гривен, при том что он до сих пор не достроен. Еще 113 миллионов из бюджета выделяют на то, чтобы выкупить цех завода "Большевик", чтобы потом еще за 93 миллиона его снести.

А дальше провести тендер на строительство съездов еще на несколько сотен миллионов.

"Это такая черная дыра, которая вытягивает деньги. Скажем так, затраты на этот проект и на многие другие автомобильные проекты в Киеве — развязки, мосты и так далее — они несопоставимы вообще с тем, какой они несут эффект. Расходы огромные, а эффект и польза городу имела", — сетует урбанист.

И, конечно, невозможно не упомянуть о Подольско-Воскресенском мосте, который Виталий Кличко обещает запустить через несколько месяцев.

В этот мост также вливают сотни миллионов гривен, он продолжает обрастать коррупционными скандалами и все никак не достроится.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост запустят не в полную мощность. Эксперты объясняют, что его запуск не упростит жизнь столичным водителям.

Также отметим, что дорожные работы проводятся во всех районах столицы — капитальные ремонты, строительство решений и текущие ремонты.