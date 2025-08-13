Видео
Главная Киев Самая необычная станция метро Киева — интересные факты

Самая необычная станция метро Киева — интересные факты

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 09:06
Красный хутор - история уникальной станции метро Киева
Станция метро "Красный хутор". Фото: Киевское метро

Станция метро "Красный хутор" на зеленой ветке Киева является уникальной — это единственная наземная станция столичного метрополитена. Открытая в 2008 году, она сначала получила прозвище "станция-призрак" из-за редких рейсов и малого количества пассажиров. Сегодня ситуация изменилась благодаря активному развитию района.

Об этом сообщает в видео ТыКиев.

Почему "Красный хутор" считают самой необычной станцией метро

Станция "Красный хутор" — крайняя на зеленой ветке киевского метрополитена и единственная, расположенная на поверхности. Она была открыта 28 мая 2008 года и сразу привлекла внимание необычным видом — больше похожим на остановку электрички, чем на подземную станцию метро. Сначала ее даже не планировали строить, однако жители левобережных дачных массивов и работники Дарницкого вагоноремонтного завода настояли на удобном транспортном сообщении с городом.

По их многочисленным обращениям власти приняли решение возвести станцию, которая должна была стать временной конечной. В первые годы после открытия поезда прибывали сюда редко, а в часы, когда пассажиропоток был минимальным, станция часто оставалась почти пустой. Поэтому она и получила неофициальное название "станция-призрак".

Прошло более 15 лет, но "Красный хутор" до сих пор выполняет роль конечной остановки зеленой ветки. С развитием окружающего района пассажиропоток вырос, и теперь станция является важным транспортным узлом для жителей окрестностей.

Интересно, что киевский метрополитен имеет и другие особенности: между станциями "Житомирская" и "Святошин" расположен один из самых длинных перегонов на красной линии из-за так и не построенной станции "Проспект Вернадского". Вся красная ветка состоит из 18 станций и простирается более чем на 20 км, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная".

Напомним, что в киевском метрополитене когда-то рассматривали возможность строительства еще одной станции, однако проект отменили. Обнаружить ее можно только на старых схемах подземки.

Ранее мы также информировали, что Киевский метрополитен оказался в лидерах по размеру финансовых потерь среди всех городов Украины. За первое полугодие 2025 года убытки транспортного предприятия достигли 2,59 млрд грн.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
