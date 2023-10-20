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Напад на військового у Києві — у поліції почали розслідування

20 жовтня 2023 15:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Напад на військового у Києві — у поліції почали розслідування
Авто поліції. Фото ілюстративне: Нацполіція\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 19 жовтня у Шевченківському районі столиці виявили тіло військовослужбовця, на якого напали невідомі особи та завдали три ножові поранення. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Про це повідомляє поліція Києва. 

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Напад на військового у Києві

За інформацією поліції, тіло військового з ножовими пораненнями виявили на вулиці Назарівській. На місце події відразу прибули медики, які госпіталізували чоловіка з пораненнями грудної клітки. 

Правоохоронці провели огляд місця події.

"Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення", — йдеться у повідомленні. 

Розпочато слідство

Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження та проводять розслідування. До пошуку злочинців, які напали на військового, залучили співробітників карного розшуку, слідчих та дільничих офіцерів поліції. 

Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів і намагався втекти із місця злочину. Через дві години правоохоронці затримали злочинця. 

Згодом правоохоронці повідомили фігуранту про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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