Напад на військового у Києві — у поліції почали розслідування

Авто поліції. Фото ілюстративне: Нацполіція\Facebook

Увечері 19 жовтня у Шевченківському районі столиці виявили тіло військовослужбовця, на якого напали невідомі особи та завдали три ножові поранення. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Напад на військового у Києві

За інформацією поліції, тіло військового з ножовими пораненнями виявили на вулиці Назарівській. На місце події відразу прибули медики, які госпіталізували чоловіка з пораненнями грудної клітки.

Правоохоронці провели огляд місця події.

"Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення", — йдеться у повідомленні.

Розпочато слідство

Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження та проводять розслідування. До пошуку злочинців, які напали на військового, залучили співробітників карного розшуку, слідчих та дільничих офіцерів поліції.

Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів і намагався втекти із місця злочину. Через дві години правоохоронці затримали злочинця.