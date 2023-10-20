Нападение на военного в Киеве — в полиции начали расследование
Вечером 19 октября в Шевченковском районе столицы обнаружили тело военнослужащего, на которого напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, им грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Нападение на военного в Киеве
По информации полиции, тело военного с ножевыми ранениями было обнаружено на улице Назаровской. На место происшествия сразу прибыли медики, госпитализировавшие мужчину с ранениями грудной клетки.
Правоохранители провели осмотр места происшествия.
"Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", — говорится в сообщении.
Начато следствие
Правоохранители возбудили уголовное производство и проводят расследование. К поиску напавших на военного преступников привлекли сотрудников уголовного розыска, следователей и участковых офицеров полиции.
Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве пьяный военный застрелил двух побратимов и пытался скрыться с места преступления. Через два часа правоохранители задержали преступника.
Впоследствии правоохранители сообщили фигуранту о подозрении, ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
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