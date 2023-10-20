Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Нападение на военного в Киеве — в полиции начали расследование arrow

Нападение на военного в Киеве — в полиции начали расследование

20 октября 2023 15:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нападение на военного в Киеве — в полиции начали расследование
Авто полиции. Фото иллюстративное: Нацполиция\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 19 октября в Шевченковском районе столицы обнаружили тело военнослужащего, на которого напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Нападение на военного в Киеве

По информации полиции, тело военного с ножевыми ранениями было обнаружено на улице Назаровской. На место происшествия сразу прибыли медики, госпитализировавшие мужчину с ранениями грудной клетки.

Правоохранители провели осмотр места происшествия.

"Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", — говорится в сообщении.

Начато следствие

Правоохранители возбудили уголовное производство и проводят расследование. К поиску напавших на военного преступников привлекли сотрудников уголовного розыска, следователей и участковых офицеров полиции.

Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный военный застрелил двух побратимов и пытался скрыться с места преступления. Через два часа правоохранители задержали преступника.

Впоследствии правоохранители сообщили фигуранту о подозрении, ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме