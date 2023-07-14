Насколько эффективны съезды и заезды Подольско-Воскресенского моста

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Wikipedia

Недавно городской голова Киева анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста через несколько месяцев. Речь идет не о полноценном запуске моста, а лишь небольших съездах и заездах на него.

Насколько это будет эффективно — Новини.LIVE поинтересовались у эксперта по транспортной инфраструктуре Дмитрия Беспалова.

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Съезды и заезды Подольско-Воскресенского моста

Пропускная способность заездов и съездов моста — около 1000 автомобилей, в отличие от 5-7 тысяч пропускной способности самого моста.

Поэтому, запустив мост в таком формате, можно создать как облегчение для тысячи водителей, так и проблемы для большего количества людей.

По мнению транспортного эксперта, поспешное открытие Подольско-Воскресенского моста может привести к пробкам и ДТП на дорогах, не подготовленных к такому количеству трафика на них. В частности, на улице Центральной Садовой на Русановских садах – улицы частного сектора, жители которого активно протестовали против съезда с моста на этой улице.

"Для меня, как для транспортного планировщика, это выглядит так: у вас есть мощный объект, такая широкая труба, и вы к ней подводите такой тоненький ручеек. И это все с огромными усилиями. Затем с пафосом презентуете: "Вот, смотрите, мы в огромную трубу подключили маленькую ручеек, и теперь заживем!"", — рассказывает Дмитрий Беспалов.

Напомним, Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице и прокомментировал ситуацию по каждому из мостов.