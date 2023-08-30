Ворожа атака на Київ 30 серпня: фото

Вулиця в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей, але внаслідок уламків у Києві виникли пожежі, також є травмовані та загиблі.

Який вигляд мають руйнування у Шевченківському районі столиці — у фотопідбірці Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Шевченківський район столиці. Фото: Новини.LIVE

Падіння уламків ворожої ракети зафіксували неподалік станції метро "Дорогожичі" та Бабиного Яру. Це сталося близько 05:30 ранку.

Вулиця Олени Теліги після ракетної атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі столиці падіння уламкв зафіксоване у кількох місцях. Вналідок цього госпіталізовано 24-річну дівчину з різаними ранами від уламків скла.

Наслідки падіння уламків ракети. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений магазин. Фото: Новини.LIVE

Як бачимо на фото, найбільші руйнування — це саме пошкодження вікон. Вони повилітали у кількох житлових будинках та магазинах.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 — отримали поранення і госпіталізовані", — додав Кличко.

Вигляд багатоквартирного будинку після падіння уламків ракети.Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в ніч проти середи, 30 серпня, Росія здійснила ракетну атаку на Україну, зокрема дісталося й Києву. Внаслідок збиття ракет силами ППО уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах столиці та спричинили займання.

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару.

Також ми повідомляли, що ракетна атака Росії на Україну сьогодні вночі, 30 серпня, тривала довго. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілював регіон.