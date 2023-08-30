Вражеская атака на Киев 30 августа: фото

Последствия ракетной атаки на Киев: фото
Ночью 30 августа Россия прибегла к массированной атаке по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных вражеских целей, но в результате обломков в Киеве возникли пожары, также есть травмированные и погибшие.
Как выглядят разрушения в Шевченковском районе столицы — в фотоподборке Новини.LIVE с места происшествия.
Падение обломков вражеской ракеты зафиксировали недалеко от станции метро "Дорогожичи" и Бабьего Яра. Это произошло около 05:30 утра.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе столицы падение обломков зафиксировано в нескольких местах. В результате госпитализирована 24-летняя девушка с резаными ранами от обломков стекла.
Как видим на фото, самые большие разрушения — это именно повреждение окон. Они вылетели в нескольких жилых домах и магазинах.
"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. Но в четырех местах в Шевченковском районе столицы. В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 — получили ранения и госпитализированы", — добавил Кличко.
Напомним, в ночь на среду, 30 августа, Россия совершила ракетную атаку на Украину, в том числе досталось и Киеву. В результате сбития ракет силами ПВО обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах столицы и вызвали возгорание.
Из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара.
Также мы сообщали, что ракетная атака России на Украину сегодня ночью 30 августа длилась долго. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливал регион.