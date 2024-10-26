Наслідки удару російського дрона по київському будинку — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки удару по будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жахлива діра в будинку та вигорілі квартири на кількох поверхах. Такий вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва, де внаслідок нічної атаки дронів загинула 15-річна дівчина.

Які наслідки ворожого удару по багатоповерхівці у Києві — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE.

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Пошкоджений дроном київський будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Атака дронів на Київ 25 жовтня

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, військові РФ вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог запускав їх кількома хвилями.

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві дрон влучив по багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибух у Солом'янському районі столиці пролунав після 21:00. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у багатоповерховому будинку, куди вдарив ворожий дрон, спалахнула пожежа на верхніх поверхах. На місці працюють екстрені служби.

Результат удару дрона по багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок удару по житловому будинку загинула 15-річна дівчина. Її тіло виявили під час гасіння пожежі.

Пошкоджена багатоповерхівка в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З будинку рятувальники евакуювали понад 100 людей, шестеро мешканців зазнали поранень.

Пошкоджена внаслідок атаки на Київ багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 жовтня російська армія знову застосувала БпЛА для удару по Києву. Дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві внаслідок влучання дрона у житлову багатоповерхівку спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження.