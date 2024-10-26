Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Наслідки удару дрона по будинку у Києві — фоторепортаж arrow

Наслідки удару дрона по будинку у Києві — фоторепортаж

26 жовтня 2024 11:30
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Наслідки удару російського дрона по київському будинку — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки удару по будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Жахлива діра в будинку та вигорілі квартири на кількох поверхах. Такий вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва, де внаслідок нічної атаки дронів загинула 15-річна дівчина. 

Які наслідки ворожого удару по багатоповерхівці у Києві — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE. 

Читайте також:
Пошкоджений дроном київський будинок
Пошкоджений дроном київський будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Атака дронів на Київ 25 жовтня

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, військові РФ вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог запускав їх кількома хвилями.

Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
У Києві дрон влучив по багатоповерхівці
У Києві дрон влучив по багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибух у Солом'янському районі столиці пролунав після 21:00. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у багатоповерховому будинку, куди вдарив ворожий дрон, спалахнула пожежа на верхніх поверхах. На місці працюють екстрені служби.

Результат удару дрона по багатоповерхівці
Результат удару дрона по багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок удару по житловому будинку загинула 15-річна дівчина. Її тіло виявили під час гасіння пожежі.

Пошкоджена багатоповерхівка в Солом'янському районі
Пошкоджена багатоповерхівка в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З будинку рятувальники евакуювали понад 100 людей, шестеро мешканців зазнали поранень.

Пошкоджена внаслідок атаки на Київ багатоповерхівка
Пошкоджена внаслідок атаки на Київ багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 жовтня російська армія знову застосувала БпЛА для удару по Києву. Дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві внаслідок влучання дрона у житлову багатоповерхівку спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження. 

Київ вибух загиблі війна в Україні дрони фоторепортаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:48 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

12:47 Довбик назвав своє прізвисько в Ромі

12:42 На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули батько та син

12:30 У Харкові чоловік протаранив працівників ТЦК — є постраждалі

12:30 Стало відомо, скільки електронних рапортів подали через Армія+

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

12:29 Одесити сьогодні залишились без води — хто саме

12:19 Податки з дропів — за великі перекази стягуватимуть чималі суми

12:05 Атака на Дніпро — в будинку загинула родина поліцейського

11:58 Крав у комендантську годину — на Одещині затримали злодія

11:57 В Україні частково відновили бронювання — кого стосується

Термінова новина

12:48 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

12:47 Довбик назвав своє прізвисько в Ромі

12:42 На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули батько та син

12:30 У Харкові чоловік протаранив працівників ТЦК — є постраждалі

12:30 Стало відомо, скільки електронних рапортів подали через Армія+

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

12:29 Одесити сьогодні залишились без води — хто саме

12:19 Податки з дропів — за великі перекази стягуватимуть чималі суми

12:05 Атака на Дніпро — в будинку загинула родина поліцейського

11:58 Крав у комендантську годину — на Одещині затримали злодія

11:57 В Україні частково відновили бронювання — кого стосується

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні