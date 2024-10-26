Нічна атака на Київщину 26 жовтня — що відомо

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС

Російські війська у суботу, 26 жовтня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог запускав їх кількома хвилями.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Повітряна тривога у Києві тривала з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та загалом тривала 7,5 годин.

"Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

На жаль, внаслідок атаки загинула молода дівчина 2009 року народження. У багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, в одній з яких виникла пожежа.

Загалом з будинку рятувальники евакуювали понад 100 людей, поранено шестеро осіб.

Дані ще оновлюються та уточнюються.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

У ДСНС Київщини розповіли деталі щодо наслідків нічної атаки:

в Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж біля хостела;

у Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, а у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження;

в Обухівському районі сталося загоряння крівлі житлового будинку.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, увечері мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання дрона у житлову багатоповерхівку, там розгорілася пожежа.

Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження.