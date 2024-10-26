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У КМВА озвучили трагічні наслідки нічної атаки на Київщину

26 жовтня 2024 09:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Нічна атака на Київщину 26 жовтня — що відомо
Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у суботу, 26 жовтня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог запускав їх кількома хвилями.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Повітряна тривога у Києві тривала з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та загалом тривала 7,5 годин. 

"Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву", — йдеться у повідомленні.

атака 26 жовтня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
У багатоповерхівці у Солом'янському районі загинула дівчина
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
У Києві внаслідок нічної атаки є постраждалі
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Атака на Київ в ніч проти 26 жовтня - що відомо
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Рятувальник дістали тіло дівчини з-під завалів у Солом'янському районі
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Що відомо про атаку на Київ в ніч проти 26 жовтня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

На жаль, внаслідок атаки загинула молода дівчина 2009 року народження. У багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, в одній з яких виникла пожежа.

Загалом з будинку рятувальники евакуювали понад 100 людей, поранено шестеро осіб.
Дані ще оновлюються та уточнюються.

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Скриншот допису КМВА
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Скриншот допису КМВА

У ДСНС Київщини розповіли деталі щодо наслідків нічної атаки:

  • в Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж біля хостела;
  • у Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, а у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження;
  • в Обухівському районі сталося загоряння крівлі житлового будинку.
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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, увечері мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання дрона у житлову багатоповерхівку, там розгорілася пожежа.

Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження. 

Київ війна в Україні безпілотники дрони атака

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