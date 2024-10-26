Нічна атака на Київщину 26 жовтня — що відомо

У КМВА озвучили трагічні наслідки нічної атаки на Київщину
Російські війська у суботу, 26 жовтня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог запускав їх кількома хвилями.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ
Повітряна тривога у Києві тривала з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та загалом тривала 7,5 годин.
"Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву", — йдеться у повідомленні.
На жаль, внаслідок атаки загинула молода дівчина 2009 року народження. У багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, в одній з яких виникла пожежа.
Загалом з будинку рятувальники евакуювали понад 100 людей, поранено шестеро осіб.
Дані ще оновлюються та уточнюються.
У ДСНС Київщини розповіли деталі щодо наслідків нічної атаки:
- в Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж біля хостела;
- у Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, а у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження;
- в Обухівському районі сталося загоряння крівлі житлового будинку.
Нагадаємо, увечері мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання дрона у житлову багатоповерхівку, там розгорілася пожежа.
Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження.
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