Удар по багатоповерхівці в Києві — загинула дівчинка

Рятівники на гасінні пожежі у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після ліквідації пожежі у Солом'янському районі Києва, де загорілись квартири у багатоповерхівці через атаку російського БпЛА, знайшли тіло дівчинки. Як з'ясувалось, вона була 2009 року народження.

Про це повідомляє мер Києві Віталій Кличко у Telegram.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення мера Києва. Фото: Скриншот

За інформацією мера, вже відомо, що жертвами атаки беспілотника російських окупантів стали п'ятеро людей. Медики зараз їм надають, в тому числі, психологічну допомогу.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки влучання у 25-поверхівку у Києві ввечері 25 жовтня.

Також кореспонденти Новини.LIVE поділилися відео евакуації мешканців багатоповерхівки у Солом'янському районі.