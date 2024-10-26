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Последствия удара дрона по дому в Киеве — фоторепортаж

26 октября 2024 11:30
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Последствия удара российского дрона по киевскому дому — фоторепортаж Новини.LIVE
Последствия удара по дому в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

Зияющая дыра в доме и выгоревшие квартиры на нескольких этажах. Так выглядит здание в Соломенском районе Киева, где в результате ночной атаки дронов погибла 15-летняя девушка.

Какие последствия вражеского удара по многоэтажке в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE.

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Поврежденный дроном киевский дом
Поврежденный дроном киевский дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Атака дронов на Киев 25 октября

Вечером пятницы, 25 октября, военные РФ в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг запускал их несколькими волнами.

Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве дрон попал по многоэтажке
В Киеве дрон попал по многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Взрыв в Соломенском районе столицы раздался после 21:00. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в многоэтажном доме, куда ударил вражеский дрон, вспыхнул пожар на верхних этажах. На месте работали экстренные службы.

Результат удара дрона по многоэтажке
Результат удара дрона по многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Поврежденная многоэтажка в Киеве
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате удара по жилому дому погибла 15-летняя девушка. Ее тело обнаружили во время тушения пожара.

Повреждена многоэтажка в Соломенском районе
Поврежденная многоэтажка в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Последствия обстрела Киева
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из дома спасатели эвакуировали более 100 человек, шесть жителей получили ранения.

Поврежденная в результате атаки на Киев многоэтажка
Поврежденная в результате атаки на Киев многоэтажка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября российская армия снова применила БпЛА для удара по Киеву. Дроны были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве в результате попадания дрона в жилую многоэтажку вспыхнул пожар. В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.

Киев взрыв погибшие война в Украине дроны фоторепортаж

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