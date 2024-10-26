Последствия удара российского дрона по киевскому дому — фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия удара дрона по дому в Киеве — фоторепортаж
Зияющая дыра в доме и выгоревшие квартиры на нескольких этажах. Так выглядит здание в Соломенском районе Киева, где в результате ночной атаки дронов погибла 15-летняя девушка.
Какие последствия вражеского удара по многоэтажке в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE.
Атака дронов на Киев 25 октября
Вечером пятницы, 25 октября, военные РФ в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг запускал их несколькими волнами.
Взрыв в Соломенском районе столицы раздался после 21:00. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в многоэтажном доме, куда ударил вражеский дрон, вспыхнул пожар на верхних этажах. На месте работали экстренные службы.
В результате удара по жилому дому погибла 15-летняя девушка. Ее тело обнаружили во время тушения пожара.
Из дома спасатели эвакуировали более 100 человек, шесть жителей получили ранения.
Напомним, в ночь с 25 на 26 октября российская армия снова применила БпЛА для удара по Киеву. Дроны были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве в результате попадания дрона в жилую многоэтажку вспыхнул пожар. В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.
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