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Наслідки влучання уламків ворожих БпЛА в будинок в Києві. Фоторепортаж

8 травня 2023 09:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Наслідки влучання уламків ворожих БпЛА в будинок в Києві. Фоторепортаж
Уламки збитих російських БпЛА влучили в київські будинки. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська намагалися завдати чергового удару по Україні, зокрема, по Києву, однак сили ППО збили всі ворожі цілі. Проте уламки безпілотників пошкодили міські будівлі та автівки. Постраждали також пʼятеро людей.

Новини.LIVE підготувало фоторепортаж із місця події.

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Уламки збитих російських БпЛА влучили в київські будинки. Фото: Новини.LIVE
Уламки збитих російських БпЛА влучили в київські будинки. Фото: Новини.LIVE
Уламки збитих російських БпЛА влучили в київські будинки. Фото: Новини.LIVE
Уламки збитих російських БпЛА влучили в автомобілі. Фото: Новини.LIVE
Уламки збитих російських БпЛА влучили в автомобілі. Фото: Новини.LIVE

 

Нагадаємо, у КМВА більш детально розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ. Начальник КМВА Сергій Попко зазначає і те, що, ймовірно, через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Більш детальна інформація уточнюється.

Ми також писали, що під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.

 

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