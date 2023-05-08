Последствия попадания обломков вражеских БПЛА в дом в Киеве. Фоторепортаж

Обломки сбитых российских БПЛА попали в киевские дома. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска пытались нанести очередной удар по Украине, в частности, в Киеве, однако силы ПВО сбили все враждебные цели. Однако обломки беспилотников повредили городские здания и автомобили. Пострадали также пять человек.

Новости.LIVE подготовило фоторепортаж с места происшествия.

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Обломки сбитых российских БПЛА попали в киевские дома. Фото: Новини.LIVE

Обломки сбитых российских БПЛА попали в киевские дома. Фото: Новини.LIVE.

Обломки сбитых российских БПЛА попали в киевские дома. Фото: Новини.LIVE

Обломки сбитых российских БПЛА попали в автомобили. Фото: Новини.LIVE

Обломки сбитых российских БПЛА попали в автомобили. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в КМВА более подробно рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Киев. Начальник КМВА Сергей Попко отмечает и то, что вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. Более подробная информация уточняется.

Мы также писали, что во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян, пострадали.