Какая рыба водится в Чернобыле - ученые раскрыли детали

4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Фото: Роман Кошмал

В июле 2025 года в Чернобыльском заповеднике проводились ихтиологические исследования. Ученых заинтересовало низовья реки Уж и реки Припять, а также водоемы осушительной системы.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника (ЧРЭБЗ).

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По результатам исследований, было идентифицировано 19 видов рыб. Это в большинстве типичные представители ихтиофауны исследуемых водоемов.

"Интересным фактом является достаточно низкая численность в уловах инвазионных видов рыб, которые в других водоемах региона представлены значительно больше. Так, например, мы не выловили ни одной особи амурского чебачка и солнечного окуня. Численность головешки ротана и карася серебристого в осушительных каналах была минимальной", — говорится в сообщении.

Вылов рыбы для исследования. Фото: ЧРЭБЗ

Исследователи связывают этот факт с относительно естественным состоянием водоемов Заповедника и достаточно стабильным состоянием ихтиоценозов.

"Именно в нетрансформированных водоемах инвазионным чужеродным видам достаточно трудно прижиться и вклиниться в сформированные не нарушенные биоценозы", — говорят ученые.

Замеры выловленной рыбы. Фото: ЧРЭБЗ

Они подчеркивают, что исследования рыб в Чернобыльском заповеднике имеют особую ценность, ведь проводятся в уникальной среде.

Рыба, которая водится в Чернобыле. Фото: ЧРЭБЗ

Длительное отсутствие человеческой деятельности, сохраненная природа и влияние постоянного радиационного фона создают уникальные условия для изучения жизни рыб в почти естественном состоянии.

"В перспективе систематические обследования водных объектов позволят оценить изменения видового состава рыб, оценить роль акваторий в сохранении редких видов, проследить естественные процессы восстановления фауны без антропогенного давления. Такие исследования важны для понимания экологической роли рыб в стабилизации водных экосистем, а также для сохранения биоразнообразия в радиационно трансформированной среде", — подытожили исследователи.

Рыба из Чернобыля. Фото: ЧРЭБЗ

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