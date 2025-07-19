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Главная Киев Ученые исследовали, какая рыба водится возле Чернобыля — фото

Ученые исследовали, какая рыба водится возле Чернобыля — фото

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 23:02
Какая рыба водится в Чернобыле - ученые раскрыли детали
4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Фото: Роман Кошмал

В июле 2025 года в Чернобыльском заповеднике проводились ихтиологические исследования. Ученых заинтересовало низовья реки Уж и реки Припять, а также водоемы осушительной системы.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника (ЧРЭБЗ).

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По результатам исследований, было идентифицировано 19 видов рыб. Это в большинстве типичные представители ихтиофауны исследуемых водоемов.

"Интересным фактом является достаточно низкая численность в уловах инвазионных видов рыб, которые в других водоемах региона представлены значительно больше. Так, например, мы не выловили ни одной особи амурского чебачка и солнечного окуня. Численность головешки ротана и карася серебристого в осушительных каналах была минимальной", — говорится в сообщении.

Риби у Чорнобилі
Вылов рыбы для исследования. Фото: ЧРЭБЗ

Исследователи связывают этот факт с относительно естественным состоянием водоемов Заповедника и достаточно стабильным состоянием ихтиоценозов.

"Именно в нетрансформированных водоемах инвазионным чужеродным видам достаточно трудно прижиться и вклиниться в сформированные не нарушенные биоценозы", — говорят ученые.

Риби у Чорнобилі
Замеры выловленной рыбы. Фото: ЧРЭБЗ

Они подчеркивают, что исследования рыб в Чернобыльском заповеднике имеют особую ценность, ведь проводятся в уникальной среде.

Риби у Чорнобилі
Рыба, которая водится в Чернобыле. Фото: ЧРЭБЗ

Длительное отсутствие человеческой деятельности, сохраненная природа и влияние постоянного радиационного фона создают уникальные условия для изучения жизни рыб в почти естественном состоянии.

"В перспективе систематические обследования водных объектов позволят оценить изменения видового состава рыб, оценить роль акваторий в сохранении редких видов, проследить естественные процессы восстановления фауны без антропогенного давления. Такие исследования важны для понимания экологической роли рыб в стабилизации водных экосистем, а также для сохранения биоразнообразия в радиационно трансформированной среде", — подытожили исследователи.

Риби у Чорнобилі
Рыба из Чернобыля. Фото: ЧРЭБЗ

Ранее мы писали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку".

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике встретили уникального жука-оленя, который занесен в Красную книгу Украины.

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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