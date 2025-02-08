Навіщо "Слонову ногу" у Чорнобилі розстріляли з автомата

Людина у захисному костюмі. Ілюстративне фото: Depositphoto

Так звана "Слонова нога" утворилася після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. У 80-х роках минулого століття було достатньо кількох секунд поруч із цим об'єктом, щоб зустріти неминучу смерть.

Про це пише IFLScience.

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"Слонова нога" в Чорнобилі

"Слонова нога" — це затверділа маса розплавленого матеріалу, яка сформувалася в підвалі під четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Саме в цьому місці сталася найстрашніша ядерна катастрофа в Європі.

Як відомо, аварія сталася 26 квітня 1986 року на ЧАЕС, яка розташовувалася неподалік від міста Прип'ять. Через недоробки в конструкції та помилки під час випробування безпеки четвертий реактор АЕС перегрівся і буквально вибухнув, викинувши величезну кількість радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище.

Руїни Чорнобильської АЕС усіяні радіоактивними матеріалами, які по структурі нагадують застиглу лаву. Найвідомішим і найсмертоноснішим з них є "Слонова нога".

Небезпека "Слонової ноги"

Відразу після катастрофи на ЧАЕС "Слонова нога" викидала близько 10 тисяч рентгенів іонізуючого випромінювання на годину. Варто уточнити, що вплив лише 500 рентген протягом п'яти годин був би вірною смертю для людини. Короткочасний вплив викликав би важку променеву хворобу.

З моменту катастрофи "Слонова нога" розгубила свою смертоносну міць у результаті природного радіоактивного розпаду урану. Через роки бригади з ліквідації аварії змогли на власні очі побачити цей зловісний об'єкт Чорнобильської АЕС.

У 1996 році був зроблений найвідоміший знімок "Слонової ноги" казахстанським ядерним експертом Артуром Корнєєвим.

Дослідник біля "Слонової ноги". Фото: Universal History Archive

Проте дослідники мали не лише зробити знімки "Слонової ноги", але й отримати зразки для дослідження. Матеріал в утворенні був настільки щільним, що вченим довелося використовувати автомат Калашникова, щоб відколоти шматочки для аналізу.

Згодом, коли рівень радіації продовжував падати, "Слонова нога" стала набагато м'якшою. Зараз вона нагадує скоріш гору піску.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про те, як радянська влада влаштувала ілюзію "відкритості" перед громадянами про катастрофу на ЧАЕС.

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