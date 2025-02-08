Зачем "Слоновью ногу" в Чернобыле расстреляли из автомата

Человек в защитном костюме. Иллюстративное фото: Depositphoto

Так называемая "Слоновая нога" образовалась после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В 80-х годах прошлого века было достаточно нескольких секунд рядом с этим объектом, чтобы встретить неминуемую смерть.

Об этом пишет IFLScience.

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"Слоновая нога" в Чернобыле

"Слоновая нога" — это затвердевшая масса расплавленного материала, которая сформировалась в подвале под четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Именно в этом месте произошла самая страшная ядерная катастрофа в Европе.

Как известно, авария произошла 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, которая располагалась неподалеку от города Припять. Из-за недоработок в конструкции и ошибок во время испытания безопасности четвертый реактор АЭС перегрелся и буквально взорвался, выбросив огромное количество радиоактивного материала в окружающую среду.

Руины Чернобыльской АЭС усеяны радиоактивными материалами, которые по структуре напоминают застывшую лаву. Самым известным и самым смертоносным из них является "Слоновая нога".

Опасность "Слоновой ноги"

Сразу после катастрофы на ЧАЭС "Слоновая нога" выбрасывала около 10 тысяч рентгенов ионизирующего излучения в час. Стоит уточнить, что воздействие лишь 500 рентген в течение пяти часов было бы верной смертью для человека. Кратковременное воздействие вызвало бы тяжелую лучевую болезнь.

С момента катастрофы "Слоновая нога" растеряла свою смертоносную мощь в результате естественного радиоактивного распада урана. Спустя годы бригады по ликвидации аварии смогли воочию увидеть этот зловещий объект Чернобыльской АЭС.

В 1996 году был сделан самый известный снимок "Слоновой ноги" казахстанским ядерным экспертом Артуром Корнеевым.

Исследователь возле "Слоновой ноги". Фото: Universal History Archive

Однако исследователи должны были не только сделать снимки "Слоновой ноги", но и получить образцы для исследования. Материал в образовании был настолько плотным, что ученым пришлось использовать автомат Калашникова, чтобы отколоть кусочки для анализа.

Впоследствии, когда уровень радиации продолжал падать, "Слоновая нога" стала намного мягче. Сейчас она напоминает скорее гору песка.

Напомним, недавно Новини.LIVE писали о том, как советская власть устроила иллюзию "открытости" перед гражданами о катастрофе на ЧАЭС.

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