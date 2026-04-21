У Києві почався суд щодо поліціянтів, які втекли під час теракту

Судове засідання щодо поліцейських, які втекли під час теракту у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У вівторок, 21 квітня, розпочалося судове засідання стосовно двох поліцейських, які під час теракту у Києві залишили дитину та втекли з місця стрілянини. Патрульним інкримінують службову недбалість. Очікується, що сьогодні їм оберуть запобіжний захід.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет із зали суду.

Адвокат та підозрюваний патрульний Михайло. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Сьогодні, 21 квітня, у Києві Печерський суд обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту у Києві.

Адвокат одного із патрульних відповів на декілька запитань. У відповідь на питання, що зараз відчуває підозрюваний Михайло, адвокат сказав:

"Жаль за всім цим, за те, що загинули люди, що взагалі у нас в Києві так трапилося. Такий терористичний акт, масово загинули люди. Це сумно, всім сумно, жаль".

Сам патрульний відмовився відповідати на питання про те, чому він втік під час стрілянини у Києві 18 квітня.

"Ми вирішили поки до засідання не коментувати, щоб не було додаткового резонансу", — сказав адвокат.

Крім того, він сказав, що в якості запобіжного заходу буде просити для підзахисного домашній арешт:

"Домашній арешт. Тому що він забезпечить інтереси кримінального провадження, балансів поліцейських. Позавчора йому довірялося захищати нашу безпеку і правопорядок, а сьогодні..... Те, що там розслідується, ще мало часу. Я сподіваюся буде кваліфіковане розслідування".

Під час судового засідання сам підозрюваний патрульний Михайло сказав: "Мені дуже шкода, що так сталось. Я кожен день прокручую це в голові".

Крім того, він пояснив свої дії, й зазначив, що вживав заходів, аби знешкодити терориста:

"Вийшла людина з автоматом і почала вести по мені прицільний вогонь. Я починаю відходити, бо на відкритій місцевості, щоб знайти укриття. Коли я здійснював відхід, по мені вівся вогонь. Коли я знайшов укриття, я приймав міри, щоб виявити й знешкодити нападника".

Новини.LIVE інформували, що у Києві двоє поліцейських отримали підозру через свої дії під час теракту, що стався 18 квітня. За даними слідства, правоохоронці прибули на виклик про стрілянину, але, побачивши поранених людей, залишили місце події. Через їхню бездіяльність нападник продовжив стріляти, унаслідок чого зросла кількість жертв.

Новини.LIVE писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав "великим соромом" дії двох патрульних, які під час теракту в Києві 18 квітня залишили пораненого хлопчика та покинули місце події. Він пояснив, що спочатку поліцейські виїхали на виклик про хуліганство і не були готові до реальної збройної стрілянини. Водночас очільник МВС закликав не узагальнювати цей випадок на всю поліцію.