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Не за что будет отстраивать жилье — где власти Киева решили взять деньги на ремонт метро

4 февраля 2024 06:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Ремонт метро в Киеве - где власти решили взять деньги и сколько
Подземелье столичного метрополитена. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Ремонт синей ветки метро уже начался с подготовительных работ. И такая авария на объекте критической инфраструктуры влетит городу в копеечку. А деньги решили взять из фонда, что сейчас покрывает расходы на преодоление последствий войны.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко, который входит в контрольную комиссию по "аварии" на синей ветке.

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"Состоялось заседание, где обсуждался вопрос денег на ремонт метро. Пришли к выводу, что да, надо выделять деньги на ремонт участка на синей ветке, ремонт перегона. А деньги взять из резервного фонда города Киева. Но сейчас эти деньги используются для преодоления последствий вооруженной агрессии России. Если, не дай Бог, у нас где-то разрушенный дом, то средства на его восстановление берутся именно в резервном фонде", — сказал Витренко.

Вода в метро
Вода в тоннеле метро. Фото: скриншот

По его словам, в настоящее время в резервном фонде столицы около 1,2 млрд грн. На подготовительные работы по ремонту тоннеля метро выделили 41 млн грн, но пока из бюджета "Киевского метрополитена", а не бюджета Киева.

метро
Тоннель столичного метро на станции "Демиевская". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что метро в Киеве было закрыто 8 декабря 2023 года. Экспертная комиссия спустилась в подземелье через полтора месяца вместе с журналистами Новини.LIVE.

Ранее мы писали, что комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демиевская", сделала предварительные выводы.

По словам экспертов, обновление станций обойдется жителям столицы примерно в миллиард гривен.

В то же время депутат Киевсовета Виктория Пташник рассказала, что гарантийный срок от подрядчика на поврежденный тоннель в киевском метро составлял один год. По ее словам, с этим нужно разобраться, ведь на такие объекты была слишком короткая гарантия.

Виталий Кличко
война
метро
авария
КГГА
деньги

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