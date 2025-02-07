МКЧХ в Україні — рідні полонених заявляють, що така організація непотрібна

Мітинг біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Рідні військовополонених заявили, що в Україні взагалі не потрібна організація Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони скаржаться на її бездіяльність та пасивність.

Про це родичі полонених бійців розповіли в коментарі Новини.LIVE.

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Родичі полонених українських захисників одноголосно стверджують, що МКЧХ ніяк не співпрацює з родинами бійців. Мовляв, підтвердження того, що військовий у полоні доводиться чекати роками, навіть коли є докази, опубліковані росіянами.

"Я тітка двох полонених племінників. Один служив у 36-й бригаді, а інший — моряк. Обоє були в Маріуполі і вже три роки як в полоні. Ми знаємо, де вони перебувають і як з них знущаються. І упродовж всього цього часу ми б'ємось, але ніяк не можемо забрати їх додому", — розповіла жінка, яка прийшла на мітинг.

За її словами, Червоний Хрест ніяк не допомагає і взагалі не дає відповіді на запитання.

Водночас матір бійця, який зник безвісти, — пані Алла розповіла, що приходить під будівлю МКЧХ вже четвертий раз, надає купу різних запитів, але зі сторони організації немає жодної інформації.

"Цього року 21 березня буде три роки, як мій син зник безвісти. Є відео, яке виклала Росія, що мого сина знімають з машини пораненого, я надала його МКЧХ. Вони мені відповіли, що надішлють це відео російській стороні на підтвердження і тоді дадуть відповідь. Однак вже три роки тиша. Вони просто усміхаються в обличчя і кажуть, що нічого не знають", — поділилась мама бійця.

Нагадаємо, дружина військовополоненого, яка прийшла на мітинг, розповіла, що МКЧХ півтора року не підтверджував, що її чоловік в полоні, хоча вона надавала фото та відеодокази.

На бездіяльність Червоного Хреста також скаржиться брат бійця ЗСУ, який перебуває в полоні РФ. За його словами, Від МКЧХ немає жодних дій вже понад рік.