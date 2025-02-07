МККК в Украине — родные пленных заявляют, что такая организация не нужна

Митинг возле здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Родные военнопленных заявили, что в Украине вообще не нужна организация Международного комитета Красного Креста. Они жалуются на ее бездействие и пассивность.

Об этом родственники пленных бойцов рассказали в комментарии Новини.LIVE.

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Родственники пленных украинских защитников единогласно утверждают, что МККК никак не сотрудничает с семьями бойцов. Мол, подтверждения того, что военный в плену приходится ждать годами, даже когда есть доказательства, опубликованные россиянами.

"Я тетя двух пленных племянников. Один служил в 36-й бригаде, а другой — моряк. Оба были в Мариуполе и уже три года как в плену. Мы знаем, где они находятся и как над ними издеваются. И на протяжении всего этого времени мы бьемся, но никак не можем забрать их домой", — рассказала женщина, которая пришла на митинг.

По ее словам, Красный Крест никак не помогает и вообще не дает ответы на вопросы.

В то же время мать бойца, который пропал без вести, — Алла рассказала, что приходит под здание МККК уже четвертый раз, предоставляет кучу различных запросов, но со стороны организации нет никакой информации.

"В этом году 21 марта будет три года, как мой сын пропал без вести. Есть видео, которое выложила Россия, что моего сына снимают с машины раненого, я предоставила его МККК. Они мне ответили, что пришлют это видео российской стороне на подтверждение и тогда дадут ответ. Однако уже три года тишина. Они просто улыбаются в лицо и говорят, что ничего не знают", — поделилась мама бойца.

Напомним, жена военнопленного, которая пришла на митинг, рассказала, что МККК полтора года не подтверждал, что ее муж в плену, хотя она предоставляла фото и видеодоказательства.

На бездействие Красного Креста также жалуется брат бойца ВСУ, который находится в плену РФ. По его словам, от МККК нет никаких действий уже более года.