Мітинг біля МКЧХ у Києві 7 лютого — що кажуть рідні полонених

Мітинг біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Дружина полоненого, яка прийшла на мітинг до будівлі Міжнародної організації Червоного Хреста, розповіла, вона отримала підтвердження про полон чоловіка лише через півтора року. За її словами, вона сама давала організації докази, на які МКЧХ не реагувала.

Про це розповіла співзасновниця Асоціації Сил морської піхоти Альона Скуйбіда у коментарі Новини.LIVE.

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Що каже дружина військовополоненого

Альона Скуйбіда — дружина полоненого бійця 501-ОБМП. Сьогодні у неї день народження, але жінка прийшла у своє свято на мітинг під будівлю Червоного Хреста. Вона каже, що неможливо щось святкувати, коли твоя рідна людина в полоні.

За словами Альони, вона неодноразово приходила до МКЧХ і передавала власноруч знайдені фото та відео, на яких можна було побачити, що її коханий у полоні. Натомість Червоний хрест лише через півтора року повідомив про полон чоловіка Альони, посилаючись на "дані з російських списків". Інформації щодо стану здоровʼя чи місцеперебування захисника в МКЧХ не надали.

Нагадаємо, 7 лютого люди вийшли на мітинг до будівлі Червоного Хреста у Києві. Вони не стримують емоцій та вимагають повернути своїх рідних з полону.

Представники організації звернулись до активістів та заявили, що ведуть активну дипломатичну діяльність щодня.

Натомість рідні військовополонених скаржаться на бездіяльність Червоного Хреста і просять починати щось робити.