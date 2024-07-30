Охоронця поліклініки, який не впустив людей в укриття, засудили на 4 роки

Охоронець, якого засудили на 4 роки. Фото: sudreporter.org

Деснянський районний суд Києва призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі охоронцю столичної поліклініки, який не відчинив укриття під час повітряної тривоги. Це призвело до смерті трьох осіб.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

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"Деснянський районний суд Києва визнав колишнього охоронця столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб. Йому призначено чотири роки тюремного покарання", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під час судового засідання він не визначав своєї провини. Його адвокат просив його виправдати, пояснюючи ситуацію тим, що все відбулось занадто швидко й охоронець просто не встиг відчинити двері до укриття.

Що передувало

У Києві 1 червня 2023 року близько 03:00 у столиці почалася повітряна тривога. Окупанти почали бити по місту ракетами. Тоді люди намагалися спуститися в укриття у підвалі поліклініки у Деснянському районі Києві, але двері були зачинені.

Незадовго поблизу пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули дві жінки та одна дитина, ще четверо осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Охоронець вважається відповідальним за відкриття дверей в укриття під час тривоги.

Нагадаємо, 25 липня Росія атакувала Київ дронами. Під час повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Додамо, російські загарбники вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, ще 121 особа отримала поранення.