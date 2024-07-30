Охранника поликлиники, который не впустил людей в укрытие, осудили на 4 года

Охранник, которого осудили на 4 года. Фото: sudreporter.org

Деснянский районный суд Киева назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы охраннику столичной поликлиники, который не открыл укрытие во время воздушной тревоги. Это привело к смерти трех человек.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

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"Деснянский районный суд Киева признал бывшего охранника столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в оставлении в опасности, что привело к смерти трех человек. Ему назначены четыре года тюремного наказания", — говорится в материале.

Отмечается, что во время судебного заседания он не определял свою вину. Его адвокат просил его оправдать, объясняя ситуацию тем, что все произошло слишком быстро и охранник просто не успел открыть дверь до укрытия.

Что предшествовало

В Киеве 1 июня 2023 около 03:00 в столице началась воздушная тревога. Оккупанты начали бить по городу ракетами. Тогда люди пытались спуститься в укрытие в подвале поликлиники в Деснянском районе Киеве, но дверь была закрыта.

Незадолго вблизи раздался мощный взрыв, в результате которого погибли две женщины и один ребенок, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Охранник считается ответственным за открытие двери в укрытие во время тревоги.

Напомним, 25 июля Россия атаковала Киев дронами. Во время воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили в столицу по разным направлениям, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Добавим, российские захватчики ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, еще 121 человек получил ранения.