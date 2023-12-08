Не зміг знайти слів — Кличко "завис", коментуючи ситуацію з метро

Кличко у тунелі метро. Фото: скриншот відео

Мер Києва Віталій Кличко запнувся в прямому етері, коментуючи ремонтні роботи в столичному метрополітені. Він приїхав з інспекцією на станцію "Деміївська", де розгерметизувався тунель та через воду на коліях був закритий рух поїздів синьої гілки.

Відповідне відео, яке транслював канал "Київ 24", розлетілося у соцмережах.

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Посадовець розгубився у кадрі. Він кілька секунд мовчав, намагаючись підібрати слова, однак марно.

"Підсумовуючи, можу сказати, що зараз з міркувань безпеки...", — почав було Кличко і далі замовк.

Що сталося у метро

Зранку 8 грудня працівники метро побачили в тунелі нові тріщини. Це стало загрозою для безпеки перевезення пасажирів, тому о 13:45 рух цією ділянкою було зупинено. Тим часом, у метро почали працювати над ліквідацією наслідків НС.

Зокрема, з 11 грудня, у метро буритимуть свердловину для проведення геологічного дослідження. Тунель розкриють згори, зробивши котлован довжиною близько 20 метрів та шириною понад 10 метрів. Глибина залягання — 5-8,5 метра.

Чому у метро з'явилася вода

Наразі є кілька припущень щодо виникнення НС:

генпідрядник неякісно виконав свої роботи щодо гідроізоляції та хімзакріплення тунелю;

тунель розташовується у заплаві річки Либідь, тож підтоплення могли спричинити припливи;

геологічні умови — піски, пливуни і торф'яники.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите.