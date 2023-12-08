Не зміг знайти слів — Кличко "завис", коментуючи ситуацію з метро
Мер Києва Віталій Кличко запнувся в прямому етері, коментуючи ремонтні роботи в столичному метрополітені. Він приїхав з інспекцією на станцію "Деміївська", де розгерметизувався тунель та через воду на коліях був закритий рух поїздів синьої гілки.
Відповідне відео, яке транслював канал "Київ 24", розлетілося у соцмережах.
Як "завис" Кличко
Посадовець розгубився у кадрі. Він кілька секунд мовчав, намагаючись підібрати слова, однак марно.
"Підсумовуючи, можу сказати, що зараз з міркувань безпеки...", — почав було Кличко і далі замовк.
Що сталося у метро
Зранку 8 грудня працівники метро побачили в тунелі нові тріщини. Це стало загрозою для безпеки перевезення пасажирів, тому о 13:45 рух цією ділянкою було зупинено. Тим часом, у метро почали працювати над ліквідацією наслідків НС.
Зокрема, з 11 грудня, у метро буритимуть свердловину для проведення геологічного дослідження. Тунель розкриють згори, зробивши котлован довжиною близько 20 метрів та шириною понад 10 метрів. Глибина залягання — 5-8,5 метра.
Чому у метро з'явилася вода
Наразі є кілька припущень щодо виникнення НС:
- генпідрядник неякісно виконав свої роботи щодо гідроізоляції та хімзакріплення тунелю;
- тунель розташовується у заплаві річки Либідь, тож підтоплення могли спричинити припливи;
- геологічні умови — піски, пливуни і торф'яники.
Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите.
Читайте Новини.LIVE!