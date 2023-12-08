Не смог найти слов — Кличко "завис", комментируя ситуацию с метро
Мэр Киева Виталий Кличко запнулся в прямом эфире, комментируя ремонтные работы в столичном метрополитене. Он приехал с инспекцией на станцию "Демеевская", где разгерметизировался туннель и через воду на путях было закрыто движение поездов синей ветки.
Соответствующее видео, которое транслировал канал "Киев 24", разлетелось в соцсетях.
Как "завис" Кличко
Чиновник растерялся в кадре. Он несколько секунд молчал, стараясь подобрать слова, но безуспешно.
"Подводя итог, могу сказать, что сейчас из соображений безопасности...", — начал было Кличко и дальше замолчал.
Что произошло в метро
Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.
В частности, с 11 декабря в метро будут бурить скважину для проведения геологического исследования. Тоннель раскроют сверху, сделав котлован длиной около 20 метров и шириной более 10 метров. Глубина залегания — 5-8,5 метра.
Почему в метро появилась вода
Есть несколько предположений относительно возникновения ЧС:
- генподрядчик некачественно выполнил свои работы по гидроизоляции и химзакреплению тоннеля;
- туннель располагается в пойме реки Лыбидь, поэтому подтопления могли вызвать приливы;
- геологические условия — пески, пловцы и торфяники.
Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что в КГГА до сих пор не определились, на чем будут ездить люди. Также он добавил, что закрытия станций по ремонту не избежать. Ведь, по его информации, там критическая ситуация. А вот почему такие работы не провели в теплое время года – вопрос открытый.
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