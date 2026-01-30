Комунальна катастрофа у Києві — люди не користуються каналізацією

Кияни самостійно повертають тепло в дім. Фото: кадр з відео

Мешканці житлового будинку у Києві досі залишаються без тепла та світла. Люди самостійно борються з наслідками аварії і не користуються каналізацією.

Про це мешканці розповіли журналістці Анастасії Жиденко в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Комунальна катастрофа у Києві

Місцеві мешканці висотки на Заболотного розповіли, що самотужки борються з наслідками аварії, оскільки звернення до РДА та ЖЕКу не дали результатів. Так, у будинку прогнили та розірвалися труби і через це підвал заповнюють нечистоти.

За їхніми словами, ремонтні бригади справді приїздили, але без відповідних інструментів, а двірники чистять сніг замість ремонту мереж. Мешканці гріють труби власноруч, купують газові балони та бояться нових морозів, які можуть остаточно добити систему.

"Люди каналізацією не користуються. Мужики кажуть: "Відігрійте каналізацію, ми запустимо вам воду". Але це все змінювати треба", — сказав житель будинку Олег Грохольський.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів, що зараз у Києві без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків. Більшість із яких розташовані у Деснянському районі.

Також жителі Троєщини повідомляли, що тижнями змушені жити без опалення. Вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують їжу на пальнику.

Водночас нардеп Сергій Євтушок допустив примусове відселення киян через нові атаки РФ. За його словами, держава фактично не має підготовлених місць для розміщення людей.