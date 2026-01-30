Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нечистоти заповнюють підвал — кияни залишилися сам на сам з бідою

Нечистоти заповнюють підвал — кияни залишилися сам на сам з бідою

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 17:03
Комунальна катастрофа у Києві — люди не користуються каналізацією
Кияни самостійно повертають тепло в дім. Фото: кадр з відео

Мешканці житлового будинку у Києві досі залишаються без тепла та світла. Люди самостійно борються з наслідками аварії і не користуються каналізацією. 

Про це мешканці розповіли журналістці Анастасії Жиденко в ефірі "Київського часу"

Реклама
Читайте також:

Комунальна катастрофа у Києві

Місцеві мешканці висотки на Заболотного розповіли, що самотужки борються з наслідками аварії, оскільки звернення до РДА та ЖЕКу не дали результатів. Так, у будинку прогнили та розірвалися труби і через це підвал заповнюють нечистоти. 

За їхніми словами, ремонтні бригади справді приїздили, але без відповідних інструментів, а двірники чистять сніг замість ремонту мереж. Мешканці гріють труби власноруч, купують газові балони та бояться нових морозів, які можуть остаточно добити систему.

"Люди каналізацією не користуються. Мужики кажуть: "Відігрійте каналізацію, ми запустимо вам воду". Але це все змінювати треба", — сказав житель будинку Олег Грохольський. 

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів, що зараз у Києві без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків. Більшість із яких розташовані у Деснянському районі. 

Також жителі Троєщини повідомляли, що тижнями змушені жити без опалення. Вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують їжу на пальнику.

Водночас нардеп Сергій Євтушок допустив примусове відселення киян через нові атаки РФ. За його словами, держава фактично не має підготовлених місць для розміщення людей.

Київ обстріли теплопостачання світло каналізація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації