Коммунальная катастрофа в Киеве — люди не пользуются канализацией

Киевляне самостоятельно возвращают тепло в дом. Фото: кадр из видео

Жители жилого дома в Киеве до сих пор остаются без тепла и света. Люди самостоятельно борются с последствиями аварии и не пользуются канализацией.

Об этом жители рассказали журналистке Анастасии Жиденко в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Коммунальная катастрофа в Киеве

Местные жители высотки на Заболотного рассказали, что самостоятельно борются с последствиями аварии, поскольку обращение в РГА и ЖЭК не дали результатов. Так, в доме прогнили и разорвались трубы и поэтому подвал заполняют нечистоты.

По их словам, ремонтные бригады действительно приезжали, но без соответствующих инструментов, а дворники чистят снег вместо ремонта сетей. Жители греют трубы собственноручно, покупают газовые баллоны и боятся новых морозов, которые могут окончательно добить систему.

"Люди канализацией не пользуются. Мужики говорят: "Отогрейте канализацию, мы запустим вам воду". Но это все менять надо", — сказал житель дома Олег Грохольский.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что сейчас в Киеве без отопления остаются 378 многоэтажных домов. Большинство из которых расположены в Деснянском районе.

Также жители Троещины сообщали, что неделями вынуждены жить без отопления. Они ходят дома в зимней верхней одежде и готовят пищу на горелке.

В то же время нардеп Сергей Евтушок допустил принудительное отселение киевлян из-за новых атак РФ. По его словам, государство фактически не имеет подготовленных мест для размещения людей.