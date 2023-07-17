Нетрудоспособный мост Патона: столичные власти три года игнорировали проблему

Специалисты шокировали киевлян результатами проверки мостов в Киеве. Фото: Миновосстановление

В Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Аварийное состояние мостов в Киеве

Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы.

"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения — это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как будет быстро происходить обеспечение военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того, чтобы оперативно их решить", — сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Специалисты шокировали киевлян результатами проверки мостов в Киеве. Фото: Миновосстановление

Нетрудоспособный мост Патона и мост Метро

Первыми объектами осмотра стали мост им. Е.Патона и мост Метро в Киеве. Сначала эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов.

Специалисты шокировали киевлян результатами проверки мостов в Киеве. Фото: Миновосстановление

"В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки", – говорят специалисты.

В 2018 году мост Патона был признан нетрудоспособным. Обзор объекта, согласно регламенту, должен был проходить каждый год. Однако последняя проверка состоялась в 2020 году. То есть три года не было ни одного обследования моста.

Специалисты шокировали киевлян результатами проверки мостов в Киеве. Фото: Миновосстановление

"В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им. Е.Патона", — заявили в правительстве.

Почему это важно для киевлян и гостей столицы

По словам экспертов, такие проверки столичных мостов — это первый шаг, чтобы определить повреждение и сформировать дальнейшее планирование капитальных работ.

Специалисты шокировали киевлян результатами проверки мостов в Киеве. Фото: Миновосстановление

"Эксперты зафиксировали ненадлежащее состояние эксплуатационного содержания. По результатам осмотра мостов будет составлен соответствующий акт, согласно которому Комиссия примет дальнейший план действий", — сказал один из членов комиссии, директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

Добавим, что киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном мосте, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".

Также Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых построек в столице.