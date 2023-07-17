Нетрудоспособный мост Патона: столичные власти три года игнорировали проблему
В Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Аварийное состояние мостов в Киеве
Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы.
"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения — это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как будет быстро происходить обеспечение военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того, чтобы оперативно их решить", — сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Нетрудоспособный мост Патона и мост Метро
Первыми объектами осмотра стали мост им. Е.Патона и мост Метро в Киеве. Сначала эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов.
"В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки", – говорят специалисты.
В 2018 году мост Патона был признан нетрудоспособным. Обзор объекта, согласно регламенту, должен был проходить каждый год. Однако последняя проверка состоялась в 2020 году. То есть три года не было ни одного обследования моста.
"В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им. Е.Патона", — заявили в правительстве.
Почему это важно для киевлян и гостей столицы
По словам экспертов, такие проверки столичных мостов — это первый шаг, чтобы определить повреждение и сформировать дальнейшее планирование капитальных работ.
"Эксперты зафиксировали ненадлежащее состояние эксплуатационного содержания. По результатам осмотра мостов будет составлен соответствующий акт, согласно которому Комиссия примет дальнейший план действий", — сказал один из членов комиссии, директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.
Добавим, что киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном мосте, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".
Также Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых построек в столице.