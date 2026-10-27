Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві завтра, 28 жовтня, очікується похмурою. Синоптики прогнозують опади та похолодання. Зокрема, вдень температура повітря буде близько +8 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня

Упродовж дня небо буде залишатися затягнутим хмарами, а місцями синоптики прогнозують невеликий дощ.

Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Meteopost

Вночі температура повітря очікується близько +9 °С, а вдень +8 °С.

Протягом доби значних коливань температури не очікується. Однак через підвищену вологість і хмарне небо надворі буде відчутно прохолодно.

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