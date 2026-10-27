Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Невеликий дощ та похолодання: негода завтра накриє Київ

Невеликий дощ та похолодання: негода завтра накриє Київ

Ua ru
27 жовтня 2026 17:19
Прогноз погоди в Києві на завтра 28 жовтня Новини.LIVE
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві завтра, 28 жовтня, очікується похмурою. Синоптики прогнозують опади та похолодання. Зокрема, вдень температура повітря буде близько +8 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня

Упродовж дня небо буде залишатися затягнутим хмарами, а місцями синоптики прогнозують невеликий дощ

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня
Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Meteopost

Вночі температура повітря очікується близько +9 °С, а вдень +8 °С.

Протягом доби значних коливань температури не очікується. Однак через підвищену вологість і хмарне небо надворі буде відчутно прохолодно.

Читайте також:

Вітер східний зі швидкістю 3-4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря приблизно 65%.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, столична влада планує виділити 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та облаштування під’їзних доріг до них.

А внаслідок російського удару по Києву зазнав пошкоджень сімейний гуртожиток Державного торговельно-економічного університету, у якому мешкали приблизно 200 осіб. Вирва від вибуху утворилася за десять метрів від будівлі. Зокрема, відомо про двох поранених студентів.

Крім того, у книгарні "Сенс" на Хрещатику писали радіодиктант "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран Артур Дронь. Диктант зачитували вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф’єва.

погода Київ синоптик прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації