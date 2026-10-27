Небольшой дождь и похолодание: завтра Киев накроет непогода
Погода в Киеве завтра, 28 октября, ожидается пасмурной. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание. В частности, днём температура воздуха составит около +8 °С.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве на 28 октября
В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками, а местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ночью температура воздуха ожидается около +9 °С, а днем +8 °С.
В течение суток значительных колебаний температуры не ожидается. Однако из-за повышенной влажности и облачного неба на улице будет ощутимо прохладно.
Ветер восточный со скоростью 3–4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха — примерно 65 %.
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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти планируют выделить 1 млрд грн на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и обустройство подъездных дорог к ним.
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