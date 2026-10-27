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Главная Киев Небольшой дождь и похолодание: завтра Киев накроет непогода

Небольшой дождь и похолодание: завтра Киев накроет непогода

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27 октября 2026 17:19
Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 октября Новини.LIVE
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 28 октября, ожидается пасмурной. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание. В частности, днём температура воздуха составит около +8 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве на 28 октября

В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками, а местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня
Погода в Украине 28 октября. Фото: Meteopost

Ночью температура воздуха ожидается около +9 °С, а днем +8 °С.

В течение суток значительных колебаний температуры не ожидается. Однако из-за повышенной влажности и облачного неба на улице будет ощутимо прохладно.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти планируют выделить 1 млрд грн на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и обустройство подъездных дорог к ним.

А в результате российского удара по Киеву пострадало семейное общежитие Государственного торгово-экономического университета, в котором проживали около 200 человек. Воронка от взрыва образовалась в десяти метрах от здания. В частности, известно о двух раненых студентах.

Кроме того, в книжном магазине "Сенс" на Крещатике проводили радиодиктант "Письмо, которое не заканчивается". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь. Диктант зачитывали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтёр Даша Астафьева.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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