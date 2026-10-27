Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 28 октября, ожидается пасмурной. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание. В частности, днём температура воздуха составит около +8 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве на 28 октября

В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками, а местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Погода в Украине 28 октября. Фото: Meteopost

Ночью температура воздуха ожидается около +9 °С, а днем +8 °С.

В течение суток значительных колебаний температуры не ожидается. Однако из-за повышенной влажности и облачного неба на улице будет ощутимо прохладно.

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