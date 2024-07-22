Снос усадьбы Зеленских — городские власти Киева подадут иск в суд

Незаконный снос усадьбы Зеленских — Кличко заявил, что подаст иск в суд
Городские власти Киева будут подавать в суд на застройщика, незаконно снесшего усадьбу Зеленских. Власти потребуют отстроить усадьбу и привлечь виновных к ответственности.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Tekegram в понедельник, 22 июля.
Городские власти Киева подадут в суд за незаконный снос усадьбы Зеленских
Кличко заявил, что городские власти Киева подадут иск в суд на застройщика, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и на владельцев нагло уничтоженного здания.
Он добавил, что в суде потребуют заново отстроить усадьбу в том виде, в каком она была раньше.
К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ.
Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", — отметил мэр Киева.
По его словам, городские власти также будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.
"Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставить необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", — отметил Кличко.
Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники.
Тогда полиция изъяла технику, с помощью которой снесли здание.
Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест.
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