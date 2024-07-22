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Незаконный снос усадьбы Зеленских — Кличко заявил, что подаст иск в суд

22 июля 2024 13:51
Валерия Барановская - редактор
Снос усадьбы Зеленских — городские власти Киева подадут иск в суд
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко, Facebook
Валерия Барановская - редактор

Городские власти Киева будут подавать в суд на застройщика, незаконно снесшего усадьбу Зеленских. Власти потребуют отстроить усадьбу и привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Tekegram в понедельник, 22 июля.

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Кличко заявил, что городские власти Киева подадут иск в суд на застройщика, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и на владельцев нагло уничтоженного здания.

Он добавил, что в суде потребуют заново отстроить усадьбу в том виде, в каком она была раньше.

К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ.
Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", — отметил мэр Киева.

По его словам, городские власти также будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

"Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставить необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", — отметил Кличко.

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Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники.

Тогда полиция изъяла технику, с помощью которой снесли здание.

Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест.

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