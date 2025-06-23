Обстрелы Киева 23 июня — без света были 300 домов

Ночная атака на Киев — россияне повредили электросети
Российские войска ночью 23 июня массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Во время обстрелов оккупанты повредили в столице электрические сети.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В Киеве после атаки не было света
Отмечается, что в Киеве во время ночной атаки россияне повредили электрические сети. Речь идет в частности об одном из трансформаторных пунктов ДТЭК.
"Очередная чрезвычайно тяжелая ночь для столицы. Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК", — говорится в сообщении.
Ночью энергетики вернули электричество для более 300 домов по резервным схемам. Сейчас все дома со светом, но работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются.
Напомним, в Киеве количество пострадавших от ночных обстрелов возросло до 25 человек. Среди них есть четверо детей. Еще шестеро жителей столицы сегодня погибли.
После тяжелой ночи в Киеве глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к партнерам. Он отметил, что нужно давить на РФ, ведь она убивает мирных жителей.
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