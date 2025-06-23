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Главная Киев Ночная атака на Киев — россияне повредили электросети

Ночная атака на Киев — россияне повредили электросети

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Дата публикации 23 июня 2025 12:10
Обстрелы Киева 23 июня — без света были 300 домов
Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
Ключові моменти В Киеве после атаки не было света

Российские войска ночью 23 июня массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Во время обстрелов оккупанты повредили в столице электрические сети.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В Киеве после атаки не было света

Отмечается, что в Киеве во время ночной атаки россияне повредили электрические сети. Речь идет в частности об одном из трансформаторных пунктов ДТЭК.

"Очередная чрезвычайно тяжелая ночь для столицы. Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК", — говорится в сообщении.

Ночью энергетики вернули электричество для более 300 домов по резервным схемам. Сейчас все дома со светом, но работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются.

Відключення світла у Києві після атаки 23 червня
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, в Киеве количество пострадавших от ночных обстрелов возросло до 25 человек. Среди них есть четверо детей. Еще шестеро жителей столицы сегодня погибли.

После тяжелой ночи в Киеве глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к партнерам. Он отметил, что нужно давить на РФ, ведь она убивает мирных жителей.

Киев электроэнергия обстрелы война в Украине свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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