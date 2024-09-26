Наслідки нічної атаки дронів на Київ — найбільш пошкоджені чотири будинки

На місці падіння уламків БпЛА в Києві працює "Добробат". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Печерському районі Києва на місці падіння уламків російського безпілотника працюють комунальники та волонтери. У добровольчому будівельному батальйоні допомагають мешканцям пошкоджених будинків з терміновим ремонтом.

Про це розповів очільник "Добробату" Дмитро Іванов в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 26 вересня.

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У Києві внаслідок нічної атаки 26 вересня та падіння уламків російського БпЛА у Печерському районі найбільш пошкоджені чотири будинки.

Очільник "Добробату" Дмитро Іванов зазначив, що їхнє волонтерське об’єднання надавало людям на місці першу психологічну та юридичну допомогу, зокрема для оформлення програми "єВідновлення".

"Зараз привезли шифер на цей дах. У нас є професійні люди, які займаються відновленням дахів. Будемо допомагати тут і там, де це потрібно", — сказав волонтер.

Ліквідація наслідків атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Волонтери на місці падіння уламків, Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, російські окупанти 26 вересня атакували Київ. Для чергового обстрілу загарбники використовували ударні безпілотники типу Shahed.

Також Новини.LIVE писали, що уламки одного з ворожих дронів впали просто біля житлового будинку у Печерському районі столиці, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.