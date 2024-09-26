Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Нічна атака на Київ — волонтер розповів про наслідки падіння уламків arrow

Нічна атака на Київ — волонтер розповів про наслідки падіння уламків

26 вересня 2024 15:45
Галина Шподарева - редактор
Наслідки нічної атаки дронів на Київ — найбільш пошкоджені чотири будинки
На місці падіння уламків БпЛА в Києві працює "Добробат". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Галина Шподарева - редактор

У Печерському районі Києва на місці падіння уламків російського безпілотника працюють комунальники та волонтери. У добровольчому будівельному батальйоні допомагають мешканцям пошкоджених будинків з терміновим ремонтом.  

Про це розповів очільник "Добробату" Дмитро Іванов в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 26 вересня.

Читайте також:

Нічна атака на Київ — наслідки

У Києві внаслідок нічної атаки 26 вересня та падіння уламків російського БпЛА у Печерському районі найбільш пошкоджені чотири будинки.

Очільник "Добробату" Дмитро Іванов зазначив, що їхнє волонтерське об’єднання надавало людям на місці першу психологічну та юридичну допомогу, зокрема для оформлення програми "єВідновлення".

"Зараз привезли шифер на цей дах. У нас є професійні люди, які займаються відновленням дахів. Будемо допомагати тут і там, де це потрібно", — сказав волонтер.

Київ, 26 вересня, наслідки обстрілу
Ліквідація наслідків атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Комунальники на місці падіння уламків, Київ
Комунальники у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Волонтери допомагають мешканцям пошкоджених будинків
Волонтери на місці падіння уламків, Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 

Нагадаємо, російські окупанти 26 вересня атакували Київ. Для чергового обстрілу загарбники використовували ударні безпілотники типу Shahed.

Також Новини.LIVE писали, що уламки одного з ворожих дронів впали просто біля житлового будинку у Печерському районі столиці, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.

Київ ремонт безпілотники обстріли волонтери війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:56 Хто роздає повістки — в Одеському ТЦК розповіли про своїх співробітників

15:49 Зарплати в ДСНС — скільки заробляють рятувальники в Україні

15:45 Нічна атака на Київ — волонтер розповів про наслідки падіння уламків

15:33 Дистанційне оформлення відстрочки — коли ТЦК не прийме заяву

15:31 В Одесі створили соціальне таксі — хто може користуватися

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:11 В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

14:59 Синоптик назвав регіони, де завтра очікуються дощі та літня спека

14:56 В Україні зміниться вартість борщового набору — що буде з цінами на овочі

14:52 У родичів Медведчука та Козака ДБР виявило приховане майно — що знайшли

14:51 Замість уроків — на Одещині школярі працюють на депутатському будівництві

15:56 Хто роздає повістки — в Одеському ТЦК розповіли про своїх співробітників

15:49 Зарплати в ДСНС — скільки заробляють рятувальники в Україні

15:45 Нічна атака на Київ — волонтер розповів про наслідки падіння уламків

15:33 Дистанційне оформлення відстрочки — коли ТЦК не прийме заяву

15:31 В Одесі створили соціальне таксі — хто може користуватися

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:11 В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

14:59 Синоптик назвав регіони, де завтра очікуються дощі та літня спека

14:56 В Україні зміниться вартість борщового набору — що буде з цінами на овочі

14:52 У родичів Медведчука та Козака ДБР виявило приховане майно — що знайшли

14:51 Замість уроків — на Одещині школярі працюють на депутатському будівництві

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені