Последствия ночной атаки дронов на Киев – сильнее всего повреждены четыре дома

Ночная атака на Киев — волонтер рассказал о последствиях падения обломков
В Печерском районе Киева на месте падения обломков российского беспилотника работают коммунальщики и волонтеры. В добровольческом строительном батальоне помогают жильцам поврежденных домов со срочным ремонтом.
Об этом рассказал глава "Добробата" Дмитрий Иванов в интервью Новини.LIVE в четверг, 26 сентября.
Ночная атака на Киев — последствия
В Киеве в результате ночной атаки 26 сентября и падения обломков российского БПЛА в Печерском районе наиболее повреждены четыре дома.
Руководитель "Добробата" Дмитрий Иванов отметил, что их волонтерское объединение оказывало людям на месте первую психологическую и юридическую помощь, в частности для оформления программы "єВідновлення".
"Сейчас привезли шифер на эту крышу. У нас есть профессиональные люди, которые занимаются восстановлением крыш. Будем помогать здесь и там, где это нужно", — сказал волонтер.
Напомним, российские оккупанты в 26 сентября атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.
Также Новини.LIVE писали, что обломки одного из вражеских дронов упали прямо возле жилого дома в Печерском районе столицы, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызывали экстренные службы.
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