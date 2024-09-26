Последствия ночной атаки дронов на Киев – сильнее всего повреждены четыре дома

На месте падения обломков БпЛА в Киеве работает "Добробат". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Печерском районе Киева на месте падения обломков российского беспилотника работают коммунальщики и волонтеры. В добровольческом строительном батальоне помогают жильцам поврежденных домов со срочным ремонтом.

Об этом рассказал глава "Добробата" Дмитрий Иванов в интервью Новини.LIVE в четверг, 26 сентября.

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В Киеве в результате ночной атаки 26 сентября и падения обломков российского БПЛА в Печерском районе наиболее повреждены четыре дома.

Руководитель "Добробата" Дмитрий Иванов отметил, что их волонтерское объединение оказывало людям на месте первую психологическую и юридическую помощь, в частности для оформления программы "єВідновлення".

"Сейчас привезли шифер на эту крышу. У нас есть профессиональные люди, которые занимаются восстановлением крыш. Будем помогать здесь и там, где это нужно", — сказал волонтер.

Ликвидация последствий атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Волонтеры на месте падения обломков, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, российские оккупанты в 26 сентября атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.

Также Новини.LIVE писали, что обломки одного из вражеских дронов упали прямо возле жилого дома в Печерском районе столицы, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызывали экстренные службы.