Нічний обстріл Києва: поліцейські показали відео героїчного порятунку пари

Правоохоронці допомагають цивільним з пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 30 травня, РФ масово обстріляли Київ. Патрульна поліція столиці опублікувала відео з натільної камери. Правоохоронці почули вибух і на місці знайшли двох поранених. До приїзду швидкої вони надали домедичну допомогу постраждалим.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Зазначається, що серед уламків інспектори знайшли двох громадян — чоловіка та жінку. Правоохоронці надали їм домедичну допомогу — накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.

"Це відео — приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку", — йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що п’ятеро людей постраждали від уламків збитих російських дронів, які атакували столичний регіон. Інфраструктура отримала незначні пошкодження, зокрема, були посічені фасади багатоповерхівок.

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

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