Нічний обстріл Києва: поліцейські показали відео героїчного порятунку пари
Сьогодні вночі, 30 травня, РФ масово обстріляли Київ. Патрульна поліція столиці опублікувала відео з натільної камери. Правоохоронці почули вибух і на місці знайшли двох поранених. До приїзду швидкої вони надали домедичну допомогу постраждалим.
Про це інформує Патрульна поліція Києва.
Робота поліції під час тривоги
Зазначається, що серед уламків інспектори знайшли двох громадян — чоловіка та жінку. Правоохоронці надали їм домедичну допомогу — накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.
"Це відео — приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку", — йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, що п’ятеро людей постраждали від уламків збитих російських дронів, які атакували столичний регіон. Інфраструктура отримала незначні пошкодження, зокрема, були посічені фасади багатоповерхівок.
У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.
Окупанти завдали черговий удар по Києву іранськими дронами типу Shahed. Вибухи пролунали у декількох районах міста. На жаль, є загиблі та постраждалі. У своїх соцмережах українські зірки відреагували на чергову терористичну атаку росіян.