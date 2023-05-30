Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Нічний обстріл Києва: поліцейські показали відео героїчного порятунку пари arrow

Нічний обстріл Києва: поліцейські показали відео героїчного порятунку пари

30 травня 2023 11:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Нічний обстріл Києва: поліцейські показали відео героїчного порятунку пари
Правоохоронці допомагають цивільним з пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні вночі, 30 травня, РФ масово обстріляли Київ. Патрульна поліція столиці опублікувала відео з натільної камери. Правоохоронці почули вибух і на місці знайшли двох поранених. До приїзду швидкої вони надали домедичну допомогу постраждалим.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Робота поліції під час тривоги

Зазначається, що серед уламків інспектори знайшли двох громадян — чоловіка та жінку. Правоохоронці надали їм домедичну допомогу — накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.

"Це відео — приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку", — йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що п’ятеро людей постраждали від уламків збитих російських дронів, які атакували столичний регіон. Інфраструктура отримала незначні пошкодження, зокрема, були посічені фасади багатоповерхівок.

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

Окупанти завдали черговий удар по Києву іранськими дронами типу Shahed. Вибухи пролунали у декількох районах міста. На жаль, є загиблі та постраждалі. У своїх соцмережах українські зірки відреагували на чергову терористичну атаку росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB