Ночной обстрел Киева: полицейские показали видео героического спасения пары
Сегодня, 30 мая, ночью РФ массово обстреляли Киев. Патрульная полиция столицы опубликовала видео с нательной камеры. Правоохранители услышали взрыв и на месте обнаружили двоих раненых. До приезда скорой они оказали медицинскую помощь пострадавшим.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Работа полиции во время тревоги
Отмечается, что среди обломков инспекторы нашли двух граждан — мужчину и женщину. Правоохранители оказали им медицинскую помощь — накладывали окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую.
"Это видео — пример того, почему ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав сирену, сразу пройдите в укрытие. Не подвергайте себя опасности", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, что пять человек пострадали от обломков сбитых российских дронов, атаковавших столичный регион. Инфраструктура получила незначительные повреждения, в частности были иссечены фасады многоэтажек.
В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.
Оккупанты нанесли очередной удар по Киеву иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях украинские звезды отреагировали на очередную террористическую атаку россиян.