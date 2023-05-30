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Ночной обстрел Киева: полицейские показали видео героического спасения пары

30 мая 2023 11:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Ночной обстрел Киева: полицейские показали видео героического спасения пары
Правоохранители помогают гражданским из поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 мая, ночью РФ массово обстреляли Киев. Патрульная полиция столицы опубликовала видео с нательной камеры. Правоохранители услышали взрыв и на месте обнаружили двоих раненых. До приезда скорой они оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что среди обломков инспекторы нашли двух граждан — мужчину и женщину. Правоохранители оказали им медицинскую помощь — накладывали окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую.

"Это видео — пример того, почему ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав сирену, сразу пройдите в укрытие. Не подвергайте себя опасности", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, что пять человек пострадали от обломков сбитых российских дронов, атаковавших столичный регион. Инфраструктура получила незначительные повреждения, в частности были иссечены фасады многоэтажек.

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

Оккупанты нанесли очередной удар по Киеву иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях украинские звезды отреагировали на очередную террористическую атаку россиян.

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