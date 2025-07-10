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Головна Київ Нічний обстріл Києва — Ткаченко назвав нову кількість поранених

Нічний обстріл Києва — Ткаченко назвав нову кількість поранених

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 21:20
Атака РФ на Київ 10 липня — скільки поранених
Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 10 липня. Фото: ДСНС

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що кількість постраждалих від російського обстрілу Києва в ніч проти 10 липня знову зросла. Так, поранень зазнали 26 людей, двоє — загинули.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

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Очільник КМВА зазначив, що до лікарів продовжують звертатися мешканці столиці, тому наразі зафіксовано 26 поранених від атаки РФ на Київ.

"Ввечері за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок останньої ворожої атаки. Таким чином, кількість поранених зросла до 26", — йдеться в повідомленні Ткаченка.

Нічний обстріл Києва — Ткаченко назвав нову кількість поранених - фото 1
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка в Telegram

Нагадаємо, що Росія атакувала Київ в ніч проти 10 липня ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них — капрал поліції. 

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Росії виникли численні руйнування інфраструктури. Зокрема, руйнувань зазнала студія 5 каналу.

Додамо, що на місцях російських ударів по Києву побували журналісти Новини.LIVE. Пропонуємо до вашої уваги фоторепортаж наслідків атаки РФ.

Київ обстріли атака поранення Тимур Ткаченко
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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