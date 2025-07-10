Атака РФ на Киев 10 июля — сколько раненых

Ночной обстрел Киева — Ткаченко назвал новое количество раненых
Глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что количество пострадавших от российского обстрела Киева в ночь на 10 июля снова возросло. Так, ранения получили 26 человек, двое — погибли.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.
В Киеве возросло количество раненых
Глава КГВА отметил, что к врачам продолжают обращаться жители столицы, поэтому сейчас зафиксировано 26 раненых от атаки РФ на Киев.
"Вечером за помощью к медикам обратился мужчина, который пострадал в результате последней вражеской атаки. Таким образом, количество раненых возросло до 26", — говорится в сообщении Ткаченко.
Напомним, что Россия атаковала Киев в ночь на 10 июля ударными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека, среди них — капрал полиции.
Также мы сообщали, что в результате обстрела России возникли многочисленные разрушения инфраструктуры. В частности, разрушениям подверглась студия 5 канала.
Добавим, что на местах российских ударов по Киеву побывали журналисты Новини.LIVE. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж последствий атаки РФ.
Читайте Новини.LIVE!