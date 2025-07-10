Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночной обстрел Киева — Ткаченко назвал новое количество раненых

Ночной обстрел Киева — Ткаченко назвал новое количество раненых

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 21:20
Атака РФ на Киев 10 июля — сколько раненых
Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 10 июля. Фото: ГСЧС

Глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что количество пострадавших от российского обстрела Киева в ночь на 10 июля снова возросло. Так, ранения получили 26 человек, двое — погибли.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Киеве возросло количество раненых

Глава КГВА отметил, что к врачам продолжают обращаться жители столицы, поэтому сейчас зафиксировано 26 раненых от атаки РФ на Киев.

"Вечером за помощью к медикам обратился мужчина, который пострадал в результате последней вражеской атаки. Таким образом, количество раненых возросло до 26", — говорится в сообщении Ткаченко.

Ночной обстрел Киева — Ткаченко назвал новое количество раненых - фото 1
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко в Telegram

Напомним, что Россия атаковала Киев в ночь на 10 июля ударными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека, среди них — капрал полиции.

Также мы сообщали, что в результате обстрела России возникли многочисленные разрушения инфраструктуры. В частности, разрушениям подверглась студия 5 канала.

Добавим, что на местах российских ударов по Киеву побывали журналисты Новини.LIVE. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж последствий атаки РФ.

Киев обстрелы атака ранение Тимур Ткаченко
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации