Почему иностранные инвесторы избегают строительства в Киеве — мнение Игоря Никонова

Игорь Никонов. Фото: скриншот

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. По его словам, пока эта проблема не будет решена, в Киеве так и будут стоять недостроенные здания, которые будут разрушаться с течением времени.

Об этом Игорь Никонов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Инвесторы строительства

"В тех условиях, в которых мы работаем, ни один иностранный девелопер работать не сможет. Он получает аудит системы, где говорится, что риски работать в Украине без войны заоблачны", — подчеркнул Никонов.

По словам бизнесмена, он будет счастлив, если государство покроет все риски иностранным инвесторам.

Никонов привел пример Китая. По его словам, коммунистический Китай за 40 лет получил экономику почти первую в мире. Причиной этого стали инвестиции и неприкосновенность инвестора.

"Ни один инвестор не поедет, если у него не замаячит знак доллара, евро или фунта. Никогда", — отметил бизнесмен.

Никонов утверждает, что необходимо изменить взгляд общества на этот вопрос.



Ситуация в Киеве

Никонов подчеркнул, что в Украине отсутствуют иностранные инвестиции, в том числе и через государственную бюрократию.

"У нас ни один документ фактически не является конечным. То есть, иностранный инвестор получит аудит, который говорит, что существуют большие риски. Поэтому и нет инвестиций. Проблема в чем, если ты приезжаешь в Киев и у тебя на Крещатике стоит дыра, что это говорит? Что это никто не может построить из-за того, что здесь невозможно что-то получить, или это никому не интересно, поскольку на этом не заработаешь денег… Поэтому мы имеем разрушенное здание, которое и будет так стоять", — говорит он.

Основатель KAN Development говорит, что киевлянам необходимо думать о будущем, чтобы привлекать иностранных инвесторов.

По его словам, если в Киеве будут стройки, то иностранцы захотят вкладываться.

Напомним, Никонов также рассказал, сколько налогов потеряло государство из-за отказа в перестройке Гостиного двора в Киеве.



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