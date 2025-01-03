Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства arrow

Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства

3 января 2025 15:49
Аркадий Пастула - Редактор
Почему иностранные инвесторы избегают строительства в Киеве — мнение Игоря Никонова
Игорь Никонов. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. По его словам, пока эта проблема не будет решена, в Киеве так и будут стоять недостроенные здания, которые будут разрушаться с течением времени.

Об этом Игорь Никонов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Инвесторы строительства

"В тех условиях, в которых мы работаем, ни один иностранный девелопер работать не сможет. Он получает аудит системы, где говорится, что риски работать в Украине без войны заоблачны", — подчеркнул Никонов.

По словам бизнесмена, он будет счастлив, если государство покроет все риски иностранным инвесторам.

Никонов привел пример Китая. По его словам, коммунистический Китай за 40 лет получил экономику почти первую в мире. Причиной этого стали инвестиции и неприкосновенность инвестора.

"Ни один инвестор не поедет, если у него не замаячит знак доллара, евро или фунта. Никогда", — отметил бизнесмен.

Никонов утверждает, что необходимо изменить взгляд общества на этот вопрос.
 

Ситуация в Киеве

Никонов подчеркнул, что в Украине отсутствуют иностранные инвестиции, в том числе и через государственную бюрократию.

"У нас ни один документ фактически не является конечным. То есть, иностранный инвестор получит аудит, который говорит, что существуют большие риски. Поэтому и нет инвестиций. Проблема в чем, если ты приезжаешь в Киев и у тебя на Крещатике стоит дыра, что это говорит? Что это никто не может построить из-за того, что здесь невозможно что-то получить, или это никому не интересно, поскольку на этом не заработаешь денег… Поэтому мы имеем разрушенное здание, которое и будет так стоять", — говорит он.

Основатель KAN Development говорит, что киевлянам необходимо думать о будущем, чтобы привлекать иностранных инвесторов.

По его словам, если в Киеве будут стройки, то иностранцы захотят вкладываться.

Напомним, Никонов также рассказал, сколько налогов потеряло государство из-за отказа в перестройке Гостиного двора в Киеве.

Ранее в Киеве прокуратура в суде добилась расторжения договора аренды земельного участка в Пуще-Водице. Вместо запланированной реконструкции базы отдыха на этой территории незаконно возводили коттеджный городок.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в столице круглосуточно строится метро на Виноградарь.

Киев украинцы инвестиции Украина строительство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:12 Цифровая отчетность в армии — Умеров анонсировал новый проект

16:54 Украину накроет непогода — синоптики предупредили об опасности

16:45 Сколько еще времени продлиться карьера Усика — мнение Хитрова

16:42 Скандал вокруг Аллеи славы на Одесчине — власть пошла на уступки

16:40 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:27 Посол ответил, рассылают ли украинцам в Польше повестки

16:26 Конкуренция Польши и Украины — фермеры в опасении

16:13 Не кладите это в чехол смартфона — рискуете потерять гаджет

16:11 Экс-прокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор

15:59 В Киеве завтра прогнозируют непогоду — в КГГА призвали готовиться

17:12 Цифровая отчетность в армии — Умеров анонсировал новый проект

16:54 Украину накроет непогода — синоптики предупредили об опасности

16:45 Сколько еще времени продлиться карьера Усика — мнение Хитрова

16:42 Скандал вокруг Аллеи славы на Одесчине — власть пошла на уступки

16:40 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:27 Посол ответил, рассылают ли украинцам в Польше повестки

16:26 Конкуренция Польши и Украины — фермеры в опасении

16:13 Не кладите это в чехол смартфона — рискуете потерять гаджет

16:11 Экс-прокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор

15:59 В Киеве завтра прогнозируют непогоду — в КГГА призвали готовиться

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года