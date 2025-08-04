Атака на Киев 31 июля — люди ночуют в поврежденных домах

Дом, в который попала ракета. Фото: Суспільне новини

Киевляне продолжают ночевать в поврежденных квартирах, пострадавших в результате российской атаки 31 июля. Однако пока неизвестно, находятся ли здания в удовлетворительном состоянии.

Об этом рассказала одна из жительниц дома журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Киевляне на встрече с властями относительно уничтоженных и поврежденных российской атакой домов рассказали, что им до сих пор даже не забили окна фанерой, а по прогнозу погоды вскоре начнутся дожди.

Одна из женщин рассказала, что в результате атаки разрушена квартира ее внучки, поэтому 22-летняя девушка вынуждена жить у друзей.

Жители написали коллективное обращение в КГГА и РГА и собирают подписи, чтобы получить компенсацию и экспертную оценку.

Встреча с жителями уничтоженного и поврежденных российской атакой домов. Фото: Новини.LIVE Анна Сирык

Жители поврежденных домов встречаются с властями. Фото: Новини.LIVE Анна Сирык

Директор КП "Киевэкспертиза" Михаил Хорошевский сообщил, что экспертная оценка разрушенного дома в Святошинском районе будет стоить 165-225 тыс. грн, также надо провести тендер.

Глава Святошинской РГА Георгий Зантарай сообщил в комментарии Новини.LIVE, что в результате атаки повреждены 30 домов, два сильно пострадали, один частично разрушен, еще в одном пошли трещины в несущих конструкциях.

Глава Святошинской РГА Георгий Зантарай. Фото: Новини.LIVE Анна Сирык

По его словам, ближайшие две недели управляющая компания будет работать на местах российских атак, которые произошли 31 июля, убирать строительный мусор, разбирать завалы, забивать окна пленкой и фанерой.

"Некоторые дома уже полностью закрыты пленкой, некоторые — еще нет...Надо дождаться решений соответствующих комиссий и после этого мы будем решать, что с этими домами делать", — рассказал он.

Также власти ищут благотворительные организации, которые могли бы помочь пострадавшим.

Напомним, в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек, среди них пять детей. Дети — 2007 год рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения. В результате обстрела 159 человек пострадали.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля под завалами дома погибла целая семья, выжил только кот.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.