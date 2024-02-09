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Новый руководитель Киевгорстроя — что известно о Василии Олейнике

9 февраля 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новый руководитель Киевгорстроя — что известно о Василии Олейнике
Глава Киевгорстроя Василий Олейник. Фото: Киевгорстрой
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Наблюдательный совет "Киевгорстроя" назначил главою правления — президента компании Василия Олейника. В строительной отрасли он работает уже 43 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 9 февраля.

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Кто такой Василий Олейник

Новый руководитель Киевгорстроя родился 13 августа 1960 года в г. Полонное Хмельницкой области.

Олейник имеет высшее образование, окончил КНУСА по специальности строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений.

Карьера:

  • 04.1984 — 05.1991 — трубоукладчик, мастер участка СБМУ "Волыньспецстрой" г. Луцк;
  • 05.1991 — 07.1993 — исполнитель работ малого предприятия "Ротор";
  • 07.1993 — 06.1999 — инженер-строитель, начальник ремонтно-строительного участка Луцкого автомобильного завода;
  • 07.1999 — 07.2001 — инженер-строитель ООО "Строймонтаж";
  • 07.2001 — 10.2001 — исполнительный директор ОАО "Экострой";
  • 11.2001 — 06.2003 — начальник отдела капитального строительства ООО "УиФК-Волынь" (входит в группу подсанкционных российских олигархов VS Energy Воеводина, Гинера и Бабакова);
  • 06.2003 — 01.2006 — начальник отдела капитального строительства ОАО "Украинская инновационно-финансовая компания" (входит в группу подсанкционных российских олигархов VS Energy);
  • 02.2006 — 07.2006 — заместитель директора по исполнительной работе ООО "Инвестиционно-строительная компания "Столица" (Молчанова);
  • 07.2006 — 02.2007 — директор ООО "Столичная перспектива" (генподрядчик ЖК Южная Брама, ЖК GOLDENPARK, ЖК Дубовая роща);
  • 02.2007 — 11.2011 — заместитель директора, директор ООО "ДК "Базис";
  • 11.2011 — 02.2018 — директор ООО "Столичные стройтехнологии" (генподрядчик Столицы Групп, до 2019 один из нескольких собственников был россиянин, а окончательный владелец — Молчанова);
  • 02.2018 — 12.2018 — заместитель директора по вопросам производства ООО "Монолит стройсервис" (генподрядчик ЖК Great — Молчанова, Кушнир, ЖК Варшавский плюс и Варшавский квартал — Молчанова);
  • 12.2018 — 01.2024 — генеральный директор ООО "Спецбуд-монолит" (генподрядчик незаконных ЖК H2O на территории Экопарка "Осокорки", ЖК Итальянский квартал на лугах Оболони, других объектов Столицы Групп — все Молчанова);
  • 01.2024 — 02.2024 — вице-президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой";
  • 02.2024 — глава правления — президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

Задачи Олейника на новой должности 

На посту главы Киевгорстроя Олейник первоочередной своей задачей видит разработку совместно с Наблюдательным советом плана восстановления работы компании, перезапуск строительства объектов очередями по несколько комплексов.

На сегодня у Киевгорстроя на стадии возведения почти 1,5 млн кв м жилья — 22 жилых комплекса на более 100 домов разной степени готовности. 

"Для перезапуска объектов будут привлечены средства государственных финансовых учреждений и специализированных компаний, таких как "Укрфинжилье" и государственные банки, о чем уже ведутся переговоры", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2023 года глава Киевгорстроя Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет управления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и конфликт со столичными властями.

Под Киевскую городскую государственную администрацию неоднократно выходили инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устраивали митинги и требовали возобновить строительство своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.

Киев
строительство
компании
Киевгорстрой
биография

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