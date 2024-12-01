В Киев прибыли представители ЕС – какова цель визита

Антониу Кошта, Кайя Каллас и Марта Кос. Фото: X

Президент Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье, 1 декабря, прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним приехала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

Об этом Каллас сообщила в X.

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"Это привилегия быть в Киеве вместе с Антониу Кошта и Комиссаром Косом", — говорится в сообщении.

Антониу Кошта, Кайя Каллас и Марта Кос. Фото: X

Каллас отметила, что во время ее первого визита с момента вступления в должность послание является четким: Европейский Союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне.

"Мы сделаем для этого все возможное", — добавила она.

Скриншот поста Каллас

В то же время Кошта отметил, что с первого дня войны ЕС стоит на стороне Украины.

"С первого дня нашего мандата мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку украинскому народу", — написал он в посте.

Скриншот поста Кошта

Напомним, 4 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Также мы писали, что 9 ноября в Киев приезжал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.