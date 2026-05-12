Новим начальником поліції Київщини став Андрій Рубель

Андрій Рубель. Фото: Нацполіція

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. За його словами, Київщина — це один із найвідповідальніших регіонів держави.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 12 травня, передає Новини.LIVE.

Андрій Рубель очолив поліцію Київщини

Вигівський представив особовому складу нового начальника ГУНП в Київській області.

Іван Вигівський. Фото: Нацполіція

"Участь у заході також взяв Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, керівники структурних та територіальних підрозділів поліції, а також представники органів місцевої влади та самоврядування", — йдеться у повідомленні.

Під час представлення Вигівський висловив подяку Анатолію Щадило за службу та роботу, виконану в регіоні, а також окреслив основні завдання, які нині стоять перед поліцією Київської області в умовах воєнного стану.

Читайте також:

Вигівський представив нового очільника поліції Київщини. Фото: Нацполіція

"Київщина — один із найвідповідальніших регіонів держави, який щодня стикається з безпековими викликами воєнного часу. Наше головне завдання — забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини та події, документування воєнних злочинів РФ, протидія диверсійним проявам і максимальна підтримка громадян. Поліція має працювати професійно, відкрито та результативно", — зазначив Вигівський.

Очільник Нацполіції також наголосив керівникам підрозділів і служб на важливості посилення превентивних заходів, забезпечення публічної безпеки та правопорядку, а також налагодження ефективної взаємодії з громадами.

Рубель подякував керівництву МВС та Нацполіції за довіру.

"Дякую за довіру очолити поліцію Київщини. Для мене це велика відповідальність. Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні", — сказав він.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 18 квітня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло семеро людей, також є поранені. На місці теракту прибули патрульні, які покинули на асфальті пораненого хлопчика та втекли, коли почули постріли. Глава МВС назвав їхні дії "великим соромом". Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу у розмірі 266 тис. грн.

Згодом начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Водночас він не залишив структуру правоохоронних органів та став радником голови Нацполіції.