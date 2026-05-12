Новым начальником полиции Киевщины стал Андрей Рубель

Андрей Рубель. Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Им стал Андрей Рубель. По его словам, Киевщина — это один из самых ответственных регионов государства.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 12 мая, передает Новини.LIVE.

Выговский представил личному составу нового начальника ГУНП в Киевской области.

Иван Выговский. Фото: Нацполиция

"Участие в мероприятии также принял Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, руководители структурных и территориальных подразделений полиции, а также представители органов местной власти и самоуправления", — говорится в сообщении.

Во время представления Выговский выразил благодарность Анатолию Щадило за службу и работу, выполненную в регионе, а также очертил основные задачи, которые сейчас стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения.

Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области. Фото: Нацполиция

"Киевщина — один из самых ответственных регионов государства, который ежедневно сталкивается с вызовами безопасности военного времени. Наша главная задача — обеспечение безопасности людей, оперативное реагирование на преступления и события, документирование военных преступлений РФ, противодействие диверсионным проявлениям и максимальная поддержка граждан. Полиция должна работать профессионально, открыто и результативно", — отметил Выговский.

Глава Нацполиции также отметил руководителям подразделений и служб важность усиления превентивных мер, обеспечения публичной безопасности и правопорядка, а также налаживания эффективного взаимодействия с громадами.

Рубель поблагодарил руководство МВД и Нацполиции за доверие.

"Спасибо за доверие возглавить полицию Киевской области. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать для безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе", — сказал он.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек, также есть раненые. На месте теракта прибыли патрульные, которые бросили на асфальте раненого мальчика и убежали, когда услышали выстрелы. Глава МВД назвал их действия "большим позором". Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 266 тыс. грн.

Впоследствии начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. В то же время он не оставил структуру правоохранительных органов и стал советником главы Нацполиции.