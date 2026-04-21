Втеча під час теракту: суд обрав запобіжний захід поліцейському

Михайло Дробницький.

Печерський суд Києві у вівторок, 21 квітня, обрав запобіжний захід поліцейському Михайлу Дробницькому, який втік під час стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня, обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою із правом внесення застави.

Про це стало відомо із рішення суду, засідання якого у прямому ефірі транслює Новини.LIVE.

Поліцейський, який втік під час теракту, перебуватиме під вартою

Правоохоронець перебуватиме під вартою до 18 червня. Він також може внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень.

Адвокат підозрюваного натякнув, що кошти внесуть. За його словами, 266 тисяч — це не 3 млн і 10 млн. Він також повідомив, що подаватиме апеляцію.

Що заявив Дробницький у залі суду

Поліцейський розповів, що разом із напарницею їхали на виклик про хуліганство, але на місці почули крики людей про стрілянину.

"Біля підʼїзду побачили жахливу картину. Я сказав напарниці перевірити дитину й передав по рації, що потрібна допомога. У цей момент із підʼїзду вийшов чоловік з автоматом і відкрив прицільний вогонь", — каже Дробницький.

За його словами, він був на відкритій місцевості та почав підходити, аби знайти укриття.

"Під час відходу по мені вели вогонь. Коли знайшов укриття — вживав усіх заходів, щоб виявити нападника", — пояснив поліцейський.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь по людях. Унаслідок нападу загинули семеро осіб.

Зловмисник забарикадувався в супермаркеті із заручниками. Переговори тривали близько 40 хвилин, але безрезультатно, тому його довелося ліквідувати. Нападником виявився чоловік 1968 року народження, який жив у будинку в Голосіївському районі близько 10 років. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що стрілець був родом із Росії та певний час жив на Донеччині.

Пізніше з’явилося відео, де видно, як двоє патрульних залишили місце події під час перших пострілів. Після цього керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, а дії правоохоронців почали розслідувати.

Виклик спершу стосувався побутового конфлікту, однак переріс у теракт. Патрульні не застосували зброю для захисту людей.

Зеленський заявив, що у поліції необхідно переглянути протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї поліцейськими.

Згодом генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом поліцейських оголосили підозри. Вони втекли з місця події та не рятували людей, коли лунали постріли.

А глава МЗС Ігор Клименко назвав дії патрульних "великим соромом". За його словами, вони виявилися психологічно не готовими до реальної стрілянини.